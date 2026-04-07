Iskrena zvezda serije Prijatelji: »Ni bilo vse tako idealno.«

Morda je bilo videti, da je bilo za igralce v kultni seriji Prijatelji v času, ko so bili največje svetovne zvezde, vse idilično, vendar se je ena od nastopajočih takrat počutila povsem drugače. Igralka Lisa Kudrow, ki je upodabljala Phoebe Buffay, je pravzaprav menila, da je bila precej zapostavljena. To je občutek, ki jo spremlja že desetletja, a ga je šele zdaj javno priznala. »Nikomur ni bilo mar zame,« je danes 62-letna igralka razkrila za Independent in dodala, da zanjo ni bilo nobene vizije, ne načrtov ne pričakovanj, kakšno kariero bi lahko zgradila. » Bilo je bolj v smislu: Človek, ona ima res srečo, da je dobila vlogo v tej seriji,« je pojasnila.

Zapostavljenost ji je dala svobodo

Kot pravi, ji je prav to prineslo svobodo, ki je drugi morda niso imeli, zato je lahko sprejemala različne zanimive vloge, med drugim v komediji Analyze This, kjer je igrala z Robertom De Nirom in Billyjem Crystalom. To je bil trenutek v njeni karieri, ko so se agentje in poslovneži začeli zbirati okoli nje in jo začeli dojemati kot igralko za romantične komedije in podobne filme.

Phoebe je postala del nje

Serija Prijatelji se je predvajala deset sezon (1994–2004), poleg Lise Kudrow so v njej igrali še Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox in Matt LeBlanc. Vsi liki so postali izjemno priljubljeni, vendar je Phoebe vedno nekoliko izstopala: »Na začetku mi ni bila prav nič blizu. Dolgo sem se trudila, da sem jo ponotranjila,« je Lisa povedala za revijo Interview in dodala: »A v desetih letih je del nje prešel vame. Postala sem bolj sproščena, da bi jo razumela, sem začela brati knjige o duhovnosti in podobnih stvareh.« Kot je še dodala, so gledalci Phoebe v času prvotnega predvajanja pogosto videli kot čudaško, sama pa je nikoli ni dojemala na ta način.