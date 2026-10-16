Iskrene besede Bena Afflecka: o Jennifer Lopez v povsem drugačnem tonu

Čeprav se je njun zakon uradno končal z ločitvijo, je hollywoodski igralec in režiser Ben Affleck pokazal, da do nekdanje žene Jennifer Lopez, tako na poklicnem kot osebnem področju, še vedno goji veliko spoštovanja. V novi epizodi podkasta The Moment with Jorge and Paola Ramos je 54-letni oskarjevec brez zadržkov spregovoril o glasbeni in filmski divi ter razkril, kako zelo ga je navduševala njena neomajna disciplina. »Verjetno je najbolj delavna oseba, kar sem jih kdaj spoznal. Vedno sem mislil, da tudi sam trdo delam, toda ko sem jo opazoval od blizu, sem si mislil: "Vau, človek, to je res neverjetno,"« Benove besede povzema portal InStyle.

Dvojna merila in nenehne kritike

Affleck je poudaril, da je javnost pogosto podcenjevala ovire, s katerimi se je morala v neusmiljeni zabavni industriji kot Latinoameričanka spopadati Jennifer. »Da bi jo zares razumeli, morate vedeti, da je prava pionirka. Počela je stvari, za katere so ji govorili, da so nemogoče in da zanjo ni prostora. Vse te ovire je premagala zgolj z močno voljo. Ko so ji postavljali prepreke, je uporabila družbena omrežja, da bi dokazala: "Poglejte, obstaja občinstvo zame in za to, kar počnem."«

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»V športu, denimo pri skokih v vodo, olimpijci za svoje nastope dobijo oceno težavnosti. Za vse, kar je dosegla ona, bi ji morali priznati kar štirikrat višjo stopnjo težavnosti,« je slikovito opisal igralec. Affleck se je dotaknil tudi dejstva, da je bila njegova nekdanja žena v medijih in na družbenih omrežjih pogosto tarča ostrih in nepravičnih komentarjev. »Če zasebne zadeve pustimo ob strani, menim, da je na poklicnem področju še vedno izpostavljena ogromni količini kritik, v katerih se jasno kažejo nezavedna dvojna merila.«

»Njene dosežke neizmerno spoštujem, saj je vedno govorila: "Tudi če nihče drug ne verjame vame, bom stavila nase." Tvegala je svoj denar, vlagala vase in se vedla kot prava podjetnica. Dosegla pa je izjemen uspeh,« je poudaril.

Spomnimo, par, ki se je zaročil že v začetku 21. stoletja, je po letih ločenih poti znova obudil svojo romanco in se leta 2022 poročil. Po dveh letih zakona je sledila ločitev. Kljub čustvenemu razhodu sta nadaljevala poklicno sodelovanje pri filmu Poljub ženske pajek (Kiss of the Spider Woman). Affleck je ob koncu poudaril, da mu je druženje z Jennifer Lopez in njeno družino prineslo življenjske lekcije, ki jih ne bo nikoli pozabil.