Iskreni Anthony Hopkins: »Lahko bi nekoga ubil.«

»Pijan sem vozil avto, popolnoma omamljen, nisem imel pojma, kam grem, lahko bi nekoga ubil. Ali sebe, kar me takrat sploh ni zanimalo,« je v nedavnem gostovanju v podkastu The Interview časopisa New York Times povedal Anthony Hopkins.

»Lahko bi ubil celo družino v drugem avtomobilu,« je dodal in nadaljeval: »Takrat sem spoznal, da sem alkoholik in prišel k pameti.«

Spomnil se je, da je na zabavi na Beverly Hillsu srečal svojega nekdanjega agenta in mu rekel: »Potrebujem pomoč.«

Zvezdnik je opisal še trenutek, ko je zaslišal notranji glas, ki mu je potem, ko se je pridružil programu 12 korakov v Los Angelesu, pomagal premagati alkoholizem.

»Bila je natanko enajsta ura, pogledal sem na uro,« je dejal.

»In zdaj pride tisti skrivnostni del: iz mene je spregovorila neka globoka, močna misel ali glas, ki je rekel: Vsega je konec. Zdaj lahko začneš živeti. In vse je imelo svoj namen, zato ne pozabi niti enega trenutka.«

Glas je opisal kot moškega, podobnega radijskemu, in mu je v trenutku odvzel željo po alkoholu.

»Hrepenenje po pijači je izginilo. Kot da bi me zapustilo,« je povedal.

Od takrat je igralec trezen že več desetletij.

»Danes nimam nobenih teorij, razen da je šlo za božanskost, ali tisto moč, ki jo imamo vsi v sebi, moč življenja, zavesti, karkoli že je. Verjamem, da je to nekaj, kar nas oblikuje od rojstva naprej. To je vse, kar vem,« je dejal.

Legendarni igralec, ki je decembra praznoval 49 let treznosti, je pojasnil tudi, zakaj ga je alkohol sprva privlačil:

»Alkohol je čudovit, ker te v trenutku popelje v drug svet,« je priznal. »Dal mi je občutek veličine in pomagal utišati moj notranji nemir.«

Danes z distance pravi: »Življenje je polno strašnih preizkušenj in moraš se jih zavedati. A zdaj, ko se bližam 88. letu, se zjutraj zbudim in si rečem:

Še vedno sem tukaj. Kako?«