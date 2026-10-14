Iskreni Petar Grašo: s Hano ne namerava več sodelovati

Čeprav splitskega pevca Petra Grašo in njegovo ženo Hano Huljić povezuje ljubezen do glasbe, se njuni karieri razvijata vsaka v svojo smer. Grašo je v pogovoru za Hype TV razkril, kako poteka njuno glasbeno sodelovanje, zakaj ne načrtujeta ponovnega skupnega nastopa, pa tudi, kakšno prihodnost si želi za njuna otroka. Posebno pozornost je pritegnila njegova izjava o možnosti novega dueta z ženo, s katero sta pred približno desetimi leti skupaj posnela pesem, a se zdi, da za zdaj ne nameravata ponoviti takšnega sodelovanja.

»S Hano sva svoj duet posnela pred približno desetimi leti in kar zadeva duete, je za zdaj to to,« je izjavil Grašo. Gre za pesem Srce za vodiča, ki sta jo posnela leta 2016. Glasbo zanjo je napisal Hanin oče Tonči Huljić, besedilo pa njena mati Vjekoslava Huljić. Čeprav za zdaj ne razmišljata o novem duetu, Grašo poudarja, da njuni različni glasbeni usmeritvi ne predstavljata ovire za medsebojno razumevanje.

»Ona ima svoj čudovit umetniški izraz, s katerim se ukvarja, jaz pa ustvarjam svojo vrsto glasbe. Skupaj odlično delujeva, dopolnjujeva se in z zanimanjem poslušava, kaj ustvarja drugi,« je pojasnil Grašo. S tem je sporočil, da kot glasbenika trenutno ne nameravata sodelovati in želita oba vsaj za zdaj razvijati svoje projekte, pri čemer ostaja medsebojna podpora pomemben del njunega odnosa.

Razkril je, kakšno prihodnost si želi za Albo in Tonija

Petar in Hana sta starša štiriletne Albe in Tonija, ki bo konec oktobra praznoval drugi rojstni dan. Čeprav odraščata v družini, v kateri je glasba nepogrešljiv del vsakdana, pevec ne želi vnaprej določati, s čim se bosta otroka ukvarjala. »Še zelo majhna sta in vse skupaj je ena sama čudovita igra. Otrokom moramo dovoliti, da so otroci,« je poudaril. Pojasnil je, da se mu zdi veliko pomembneje od njunega prihodnjega poklica to, kakšna človeka bosta postala.

Želi si, da bi odraščala neobremenjena s slavo svojih staršev ter se naučila ceniti osebnostne lastnosti, trud in poštenost. »Po najboljših močeh se bom trudil, da bosta poštena, normalna človeka. Da vrednosti ne bosta merila po tem, kdo kaj nosi in kdo sta njuna mama in oče, temveč po tem, kdo se je sposoben sam prebiti skozi življenje in kdo je dober človek. Ali bosta nekoč vulkanizerja ali pevca, pa naj se odločita sama!« je povedal. Dodal je, da otrokoma ne bo prepovedoval, če se bosta odločila stopiti po njegovih stopinjah. Če si bosta izbrala glasbeno pot, jima bo poskušal pojasniti, koliko dela in odrekanja zahteva uspešna kariera, povzema T-portal.