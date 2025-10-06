Iskreni princ William: »Ni trajalo dolgo.«

Dotaknil se je tudi tega, kako je tedanje dogajanje vplivalo na njegov pristop k vzgoji lastnih otrok in v potopisni seriji Eugenea Levyja na Apple TV+ povedal, da ne bo ponovil napak njegovih staršev, poroča People.com.

Za valižanskega princa Williama in njegovo ženo Kate Middleton družinsko življenje z njunimi tremi otroki pomeni varnost in ljubezen. Princ je poudaril, da želi svojim otrokom zagotoviti mirno in stabilno družinsko življenje, kakršnega sam ni imel, ko je odraščal:

»Mislim, da je zelo pomembno doma ustvariti vzdušje, ki zagotavlja toplino, občutek varnosti in ljubezni,« je dejal in dodal:

»Vse to mora biti prisotno, in to je gotovo bil del mojega otroštva,« je dodal, vendar je priznal: »Toda ni trajalo dolgo, moja starša sta se ločila, ko sem imel osem let.«

Diana Spencer in takrat še princ Charles sta se poročila 29. julija 1981. Že nekaj let po poroki se je njun zakon začel krhati, predvsem zaradi Charlesove dolgotrajne zveze s Camillo Parker Bowles, pa tudi zaradi nezadovoljstva obeh strani.

Par se je razšel leta 1992. Po letih prepirov, vključno z Dianinim slavnim intervjujem z Martinom Bashirom leta 1995, v katerem je izjavila: »V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo precej gneče,« je bila ločitev končno zaključena 28. avgusta 1996.

»To vzameš kot lekcijo in se iz tega nekaj naučiš ter se potrudiš, da ne ponoviš istih napak kot tvoji starši,« je dejal William. »Mislim, da to poskušamo storiti vsi in želim narediti vse, kar je najbolje za svoje otroke, vendar vem, da drama in stres v otroštvu resnično vplivata nate, ko odrasteš.«

Princ William je izpostavil stalno medijsko pozornost, ki spremlja njegovo družino, in pojasnil kako se skupaj s Kate trudita, da bi svojim otrokom olajšala to breme.

»Ko sem odraščal, sem to videl pri svojih starših. Mediji so bili takrat tako požrešni. Zdaj je težko verjeti, ampak bili so veliko bolj vsiljivi,« se spominja. »Hoteli so vsako podrobnost, bili so dobesedno povsod. Vedeli so vse, nemogoče se jim je bilo izogniti.

Če dovoliš, da to pride v tvoje življenje, je škoda, ki jo lahko povzroči tvoji družini ogromna.

Nekaj, kar sem si obljubil, je, da se ne bo zgodilo moji družini. Zato imam zelo trden pogled na to, kje mislim, da je meja, in boril se bom proti tistim, ki jo prestopijo,« je zaključil William.