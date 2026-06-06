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Ivanka Trump podžgala proteste: zaradi zasebnega otoka pele tudi pesti

Oblasti so sprožile preiskavo projekta luksuznega letovišča, povezanega z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump.
FOTO: Yoan Valat Via Reuters
FOTO: Yoan Valat Via Reuters
M. Fl.
 6. 6. 2026 | 06:00
4:05
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Albansko posebno tožilstvo za boj proti korupciji (SPAK) je začelo preiskavo projekta luksuznega turističnega kompleksa, povezanega z Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, posebnim odposlancem za mir in možem Ivanke Trump. Novica o preiskavi prihaja v času množičnih protestov prebivalcev in okoljskih organizacij, ki ostro nasprotujejo tej ogromni investiciji. Projekt zasebnega investicijskega sklada Affinity Partners, ki ga vodi Kushner, predvideva preobrazbo nenaseljenega jadranskega otoka Sazan in več sto hektarjev zaščitenega območja Vjosa-Narta. Gre za občutljivo obalno mokrišče, ki je življenjski prostor flamingov, tjulnjev in pomembno gnezdišče morskih želv, navaja portal euronews.

Ivanka Trump razjezila javnost

Dodatno ogorčenje javnosti so sprožile nedavne izjave Ivanke Trump, ki je v podkastu Davida Senraja otok Sazan opisala kot zasebni otok, ki sta ga odkrila z možem. Povedala je, da je 1.400 hektarjev velik otok opazila med plavanjem z ladje svojih prijateljev. »Našli smo priložnost, da pomagamo uresničiti njegov potencial in ga preoblikovati, vendar z veliko mero zadržanosti in spoštovanja, saj je območje izjemno lepo,« je dejala Ivanka.

V javnost so medtem pricurljale tudi podrobnosti o megalomanskih razsežnostih projekta. Par načrtuje gradnjo luksuznega ekološkega letovišča, katerega vrednost ocenjujejo na kar 1,5 milijarde dolarjev. Poleg hotelskih sob in spremljajoče infrastrukture naj bi kompleks vključeval tudi prestižne zasebne vile tik ob obali. Ivanka Trump je poudarila, da pri projektu sodelujejo nekateri največji arhitekti našega časa. Po prejšnjih napovedih albanskega premierja Edija Rame naj bi projekt v končni fazi obsegal celo 10.000 hotelskih sob.

Prav njene izjave o odkritju otoka in ravnanju z državnim ozemljem kot z zasebno lastnino so skupaj z načrti gradnje v zaščitenem narodnem parku na ulice pripeljale več sto jeznih protestnikov. Prebivalci in okoljevarstveniki opozarjajo, da se neokrnjena narava spreminja v zaprto letovišče za najbogatejše. SPAK, neodvisni organ, ustanovljen ob podpori Evropske unije in Združenih držav Amerike, ki uživa veliko zaupanje albanske javnosti, je potrdil, da preiskuje sporne spremembe statusa zaščitenega območja in lastništva zemljišč iz leta 2024, ki so omogočile izvedbo projekta.

Protesti prerasli v incidente

Medtem ko premier Rama projekt zagovarja z argumentom, da ne posega v zaščiten naravni rezervat in da končna okoljska študija še ni dokončana, so se razmere na terenu zaostrile. Protesti so se začeli konec maja, ko so investitorji v kraju Zvernec na jugu Albanije postavili velike ograje z bodečo žico in domačinom ter turistom onemogočili dostop do plaže. Med protesti je prišlo tudi do nasilnih incidentov. Pojavili so se posnetki, na katerih zasebni varnostniki fizično napadajo in vlečejo protestnika, ki je skušal odstraniti ograjo.

Oblasti so odvzele licence dvema varnostnima podjetjema, enega varnostnika aretirale, obtožili pa so tudi 15 protestnikov. S položaja je bil razrešen lokalni načelnik policije. Jezni protestniki so pred vladnimi uradi v Tirani zahtevali takojšnjo ustavitev projekta, zaščito narave in  odstop premierja Edija Rame. Ta vztraja, da želi s projektom Albanijo spremeniti v destinacijo, ki ji bo zavidala celotna regija. Celoten škandal se odvija v ključnem obdobju za Albanijo, ki si prizadeva za vstop v Evropsko unijo do leta 2030. Zanimivo je, da to ni prvič, da je sklad Affinity Partners naletel na težave na Balkanu. Leta 2025 je moral opustiti velik razvojni projekt v Srbiji po podobnih polemikah in preiskavah tamkajšnjih protikorupcijskih organov.

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