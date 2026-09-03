  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODLOČITEV

Izdala jo je mama: presenetljiva poteza Zendaye

Mama zvezdnice je razkrila, da se je njena hči umaknila z družbenih omrežij.
FOTO: Mario Anzuoni Reuters
FOTO: Mario Anzuoni Reuters
M. Fl.
 3. 9. 2026 | 14:28
2:09
A+A-

Ko je Zendaya praznovala 30. rojstni dan, ji je mama Claire Stoermer na instagramu namenila prisrčno voščilo, čeprav je vedela, da ga Zendaya najverjetneje ne bo videla. »Vse najboljše za 30. rojstni dan ljubezni in svetlobi mojega življenja! Čeprav nisi več na družbenih omrežjih in tega ne boš videla! Pravkar sva končali videoklic prek FaceTima!« je prvega septembra na priljubljenem družbenem omrežju zapisala Stoermer, ki ima Zendayo z nekdanjim partnerjem Kazembejem Ajamu Colemanom. Ob objavi je delila fotografijo igralke iz mladosti, piše E!Online.

Čeprav je Zendayin uradni profil na instagramu z okoli 177 milijoni sledilcev še vedno aktiven, se je igralka v zadnjih mesecih umaknila z družbenih omrežij. Nazadnje je 8. julija objavila napovednik filma Peščeni planet: Tretji del. Zendaya je v zadnjih letih svoj instagram, z izjemo redkih objav ob rojstnih dnevih, ki jo je delila tudi letos, sicer večinoma uporabljala za promocijo svojih novih filmov, pa tudi za predstavitve številnih osupljivih videzov z novinarskih turnej.

Leto, polno filmskih projektov

Igralka je imela v zadnjem letu zelo naporen urnik. Leta 2026 so oziroma bodo izšli filmi Drama, Spider-Man: Čisto novi dan in Odiseja, pri zadnjih dveh z njo nastopa tudi njen mož Tom Holland. Poleg tega bo letos izšla še tretja in zadnja sezona serije Evforija. Že prej je namignila, da si po izjemno pestrem letu želi nekoliko umiriti tempo. »Upam samo, da se me letos ne boste naveličali, ker vam povem, za nekaj časa bom izginila. Morala se bom za nekaj časa skriti,« je marca povedala za Fandango. Čeprav je priznala, da je za njo dolgo leto, pa njen premor morda ne bo trajal prav dolgo. Maja je za revijo Elle zaupala: »Takoj ko si vzamem odmor, začnem noreti. In si mislim: 'Moram delati.'«

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
NI VEČ DVOMA

Slavni igralec potrdil skrivno poroko: »Našel sem svojo osebo«

Po mesecih ugibanj in govoric je igralec Tom Holland končno potrdil, da sta se z dolgoletno partnerico Zendayo poročila.
17. 6. 2026 | 15:25

Več iz teme

Zendayarojstni daninstagramigralkadružbena omrežjamama
ZADNJE NOVICE
16:17
Bulvar  |  Glasba in film
NEPOZABNO DOŽIVETJE

Festival Avsenik: praznik harmonike v šotoru sredi Begunj (FOTO)

Dogodek je obiskal tudi ameriški glasbenik slovenskih korenin Joey Miskulin.
Mojca Marot3. 9. 2026 | 16:17
16:08
Novice  |  Slovenija
PO PROTESTU PROTI JANŠEVI VLADI

Žan Mahnič: »Branijo svojo lenobo in privilegije, ki so pod desno vlado ogroženi«, Kokot dodala: »Delat se spravite!« (VIDEO)

Janšev poslanec vidno razburjen zaradi sredinega protesta v središču Ljubljane, šef SDS protestnike primerjal s podporniki Hamasa.
3. 9. 2026 | 16:08
15:45
Novice  |  Slovenija
KULINARIČNA PRIREDITEV

Pršut in vino privabila na Kras (FOTO)

Kulinarično-vinski večer v izjemno srednjeveško vas Štanjel privabil številne obiskovalce.
3. 9. 2026 | 15:45
15:30
Šport  |  Športni trači
ŠAH

Ta šahist je specialist za preobrate

V soboto začetek četrte Globalne šahovske lige, letos tudi s slovenskim predstavnikom.
3. 9. 2026 | 15:30
15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
15:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
VISOKA KAZEN

Po naselju divjal s kar 113 km/h

Prehitrega voznika so ustavili kočevski policisti.
3. 9. 2026 | 15:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Razno
PRIJAVITE SE

Zakaj so na trgih še vedno rekordne ravni?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki