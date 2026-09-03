Izdala jo je mama: presenetljiva poteza Zendaye

Ko je Zendaya praznovala 30. rojstni dan, ji je mama Claire Stoermer na instagramu namenila prisrčno voščilo, čeprav je vedela, da ga Zendaya najverjetneje ne bo videla. »Vse najboljše za 30. rojstni dan ljubezni in svetlobi mojega življenja! Čeprav nisi več na družbenih omrežjih in tega ne boš videla! Pravkar sva končali videoklic prek FaceTima!« je prvega septembra na priljubljenem družbenem omrežju zapisala Stoermer, ki ima Zendayo z nekdanjim partnerjem Kazembejem Ajamu Colemanom. Ob objavi je delila fotografijo igralke iz mladosti, piše E!Online.

Čeprav je Zendayin uradni profil na instagramu z okoli 177 milijoni sledilcev še vedno aktiven, se je igralka v zadnjih mesecih umaknila z družbenih omrežij. Nazadnje je 8. julija objavila napovednik filma Peščeni planet: Tretji del. Zendaya je v zadnjih letih svoj instagram, z izjemo redkih objav ob rojstnih dnevih, ki jo je delila tudi letos, sicer večinoma uporabljala za promocijo svojih novih filmov, pa tudi za predstavitve številnih osupljivih videzov z novinarskih turnej.

Leto, polno filmskih projektov

Igralka je imela v zadnjem letu zelo naporen urnik. Leta 2026 so oziroma bodo izšli filmi Drama, Spider-Man: Čisto novi dan in Odiseja, pri zadnjih dveh z njo nastopa tudi njen mož Tom Holland. Poleg tega bo letos izšla še tretja in zadnja sezona serije Evforija. Že prej je namignila, da si po izjemno pestrem letu želi nekoliko umiriti tempo. »Upam samo, da se me letos ne boste naveličali, ker vam povem, za nekaj časa bom izginila. Morala se bom za nekaj časa skriti,« je marca povedala za Fandango. Čeprav je priznala, da je za njo dolgo leto, pa njen premor morda ne bo trajal prav dolgo. Maja je za revijo Elle zaupala: »Takoj ko si vzamem odmor, začnem noreti. In si mislim: 'Moram delati.'«