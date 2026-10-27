Izganjalec demonov: »Hudič je v klepetalnih robotih!«

Ameriški izganjalec demonov Bob Larson je v 80. letih prejšnjega stoletja postal znan po radijski oddaji, v kateri je po telefonu v živo izvajal izganjanje demonov. Danes izvaja te obrede prek platform Skype in Zoom, pri čemer za enourno videoseanso na daljavo zaračuna od 295 do 395 dolarjev.

Pred kratkim pa je opozoril, da je hudič našel nov in zastrašujoč način, kako prihaja do svojih žrtev – na spletu. Tam imajo ljudje na razpolago družbena omrežja, z duhovnostjo povezana spletna mesta in klepetalne robote z umetno inteligenco, za katere izganjalec demonov meni, da lahko ranljive uporabnike pritegnejo k okultizmu.

Za izganjanje hudiča se je začel zanimati med potovanjem po jugovzhodni Aziji, kjer je bil priča obredu izganjanja. To ga je vodilo k razmišljanju, da se demonska obsedenost verjetno pojavlja tudi v Ameriki. Ko je pred pol stoletja začel svoje delo, je dejal: »Razen Katoliške cerkve druge cerkve o tej temi niso vedele ničesar.«

Bob Larson je v 80. letih prejšnjega stoletja postal znan po radijski oddaji. FOTO: E. N.

Larson, ki je v 50 letih menda iz 50.000 ljudi izgnal duhove, pravi, da je izgnal hudiča tudi iz ljudi, za katere meni, da so postali obsedeni po uporabi ChatGPT in klepetalnih robotov z umetno inteligenco. »Pred dnevi sem delal z mlado žensko, ki se je pogovarjala s klepetalnim robotom; ta stvar jo je potiskala vedno globlje v zelo čudne vrste misli in končno prišla do točke, ko ji je govorila, naj stori samomor,« je dejal Larson.

Njegovo zadnje opozorilo se osredotoča na to, kako je tehnologija spremenila način, na katerega ljudje prihajajo v stik s tem, kar on dojema kot okultno. Po njegovih besedah ​​so ljudje v preteklih desetletjih eksperimentirali s halucinogenimi gobicami, danes pa se skušnjave pogosto pojavljajo kar doma, na spletu ali družbenih omrežjih.