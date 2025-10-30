  • Delo d.o.o.
VSE ZAMAN

Izigrana Kate Middleton: po vseh letih, ko se je trudila za ugled kraljeve družine …

Kate Middleton naj bi bila pretresena zaradi dejanj princa Andrewa.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 30. 10. 2025 | 09:00
2:17
A+A-

Nekdanji vojvoda Yorški se je zaradi povezav z Jeffreyjem Epsteinom znašel v hudem sporu z drugimi člani kraljeve družine.

65-letnik se je strinjal, da končno zapusti rezidenco Royal Lodge in izrazil željo za selitev v nekdanjo hišo princa Harryja in Meghan Markle, kočo Frogmore, medtem ko naj bi njegova bivša žena Sarah Ferguson oko vrgla na trenutni dom družine Wales, kočo Adelaide.

Iz palače še niso potrdili, kam naj bi osramočeni par odšel, je pa dejstvo, da so vsi ti dogodki močno prizadeli valižansko princeso, ki si želi zaščititi družino.

Po letih truda ...

Po poročanju portala RadarOnline.com je Kate Middleton izjemno razburjena zaradi najnovejšega dogajanja okoli moževega strica.

Vir je za portal povedal, da je 43-letnica tako razočarana kot jezna: »Po vseh letih, ko je pomagala obnavljati javno zaupanje v kraljevo družino, se počuti izigrano, saj so Andreweva dejanja izničila ves ta trud.«

Zato je odločena, da se to mora končati zdaj.  Ne bo dovolila, da bi škandal kakor koli ogrozil prihodnost njenih otrok.

Viri pravijo še, da se želita valižanska princ in princesa povsem ograditi od princa Andrewa in Sarah Ferguson, ki trenutno še skupaj bivata v rezidenci blizu doma, kamor se nameravata William in Kate kmalu preseliti.

Višji kraljevski svetovalec je dejal: »William in Kate sta popolnoma usklajena glede tega.«

Nova pravila

Vir je še dodal: »Povedala sta kralju, da se morajo stvari spremeniti, monarhija mora iti naprej brez  novih škandalov.«  Menita, da bivanje nekdanjega vojvode in vojvodinje iz Yorka  na posesti Windsor ohranja družino ujeto v stare škandale. Eden od svetovalcev je povedal:

»Valižana prevzemata vajeti in postavljata jasne meje. Zlasti Kate je skrajno naveličana vsega tega vznemirjenja.«

»Osredotočena je na zaščito svoje družine in zagotovitev prihodnosti monarhije,  gre za ohranjanje tistega malega zaupanja, ki ga institucija še ima.«

