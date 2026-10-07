Izigrano zaupanje: kontroverzna princesa in njen mož na sodišču

Norveška princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett sta vložila tožbo proti štirim posameznikom, ki so bili nekoč del njunega zasebnega in poslovnega življenja, med njimi sta Verrettova polsestra in njegova nekdanja partnerica. Trdita, da so njune izjave škodovale ugledu para, pa tudi njunim prihodkom in poslovnim priložnostim. Nekdanje prijatelje tožita zaradi obrekovanja in preračunljivega izigravanja zaupanja.

Po poročanju norveškega časnika VG, ki je pridobil sodno dokumentacijo, je bila tožba 14. septembra vložena pri višjem sodišču okrožja Los Angeles. Märtha Louise, Verrett in njegovo podjetje Ohana Productions LLC na podlagi več različnih zahtevkov skupaj zahtevajo več kot 68,9 milijona evrov.

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V postopku so imenovane štiri osebe: Verrettova nekdanja partnerica, njegova polsestra Demetrija de la Nuit, nekdanja menedžerka in sodelavka ter nekdanji prijatelj in poslovni sodelavec. Poleg njih je v tožbi navedenih še deset neidentificiranih oseb. Po poročanju VG sta bila dva od toženih obtožena tudi kršitve pogodb o zaupnosti, vse navedeno pa so za zdaj zgolj trditve iz tožbe, ki jih mora sodišče še preučiti.

Zakaj tožba?

V središču primera je trditev norveške princese in njenega moža, da so ljudje, ki jim je par nekoč zaupal, izkoristili dostop do njunega zasebnega življenja proti njima. Njuna ameriški odvetnik Richard Roth je sporočil, da bo sodni postopek omogočil, da se njune trditve dokončno preverijo v pravnem postopku. »Zdaj bodo dejstva preučena pred sodiščem,« je dejal Roth v izjavi, ki jo povzema The Guardian.

Po poročanju norveškega časnika Dagbladet Verrett zahteva več kot 25,8 milijona evrov, Märtha Louise več kot 17,2 milijona evrov, Ohana Productions pa zahteva še več kot 25,8 milijona evrov na podlagi različnih zahtevkov. Par trdi, da so imele sporne izjave konkretne posledice za njune prihodke in karieri. Verrett navaja, da so se prihodki v nekaterih delih njegovega poslovanja zmanjšali celo za 96 odstotkov, medtem ko Märtha Louise trdi, da je utrpela škodo za svoj ugled in poslovne priložnosti.

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Posebno razsežnost primeru daje dejstvo, da je med toženimi tudi Demetrija de la Nuit, na spletu znana kot Demi de la Nuit, polsestra šamana Dureka Verretta. Z Verrettom in Märtho Louise je bila nekoč zelo tesno povezana, vendar se je njun odnos sčasoma poslabšal, potem ko je javno kritizirala par in norveško kraljevo družino. VG navaja še, da so ji odvetniki princese Märthe Louise in Verretta tik pred njuno poroko leta 2024 poslali pisma, v katerih so zahtevali, naj preneha dajati izjave.

Težko obdobje za oba

Sodni dokumenti opisujejo osebne okoliščine, v katerih je bil postopek sprožen. Šaman Durek Verrett se je pred tem soočil z odpovedjo ledvic, dializo in presaditvijo, medtem ko princesa Märtha Louise žaluje za svojim očetom, kraljem Haraldom. Par navaja, da so zakonski roki zahtevali, da postopek sprožita prav v obdobju, ko bi se sicer, kot poudarjata, posvečala družini, zdravju in okrevanju. V Los Angelesu je za 17. december predvidena tisokovna konferenca o nadaljnjem poteku postopka.