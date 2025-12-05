Izžvižgani princ Harry: »Zelo neprijetno.«

Princ Harry je gostoval v oddaji Late Night pri Stephenu Colbertu, kjer se je med drugim norčeval iz Donalda Trumpa in posnel šaljivi skeč za družbena omrežja. Harry in Colbert sta govorila o božičnih filmih, pri čemer ga je voditelj vprašal, zakaj bi sploh kdaj igral v takšnem filmu. Harry je odgovoril: »No, vi Američani ste obsedeni z božičnimi filmi in očitno ste obsedeni s kraljevo družino, zakaj pa ne?« Colbert je odvrnil, da niso obsedeni, Harry pa je odgovoril: »Res? Slišal sem, da ste že izvolili kralja,« pri čemer je namignil na predsednika Donalda Trumpa in bil deležen žvižgov občinstva, piše Daily Mail.

Pogovarjala sta se tudi o Meghan Markle ter Colbertovi kontroverzni odpovedi na televiziji pred nekaj meseci. Nato sta na hitro odigrala nekaj klišejskih prizorov iz prazničnih Hallmarkovih filmov, na družbenih omrežjih pa so objavili tudi video, kjer uprizarjata prizor iz priljubljene oddaje Največji britanski pekovski izziv (The Greatest British Bake Off). Medtem ko je princ s tem nekatere navdušil, PR-strokovnjak Mark Borkowski meni, da je vse skupaj sramota. Ne zato, ker se Harry v ZDA poskuša uveljaviti kot slaven, ampak ker to počne zelo slabo. »Norčevanje iz svojih privilegijev deluje le, če ti občinstvo verjame, da jih ne izkoriščaš več. Harry ni tak. Nenehno se vrača k isti šali: sem princ, a hkrati nisem princ,« je za Daily Mail povedal strokovnjak.

»To, kar gledamo, je klasičen scenarij nekoga, ki je zapustil mašinerijo kraljeve družine, ne da bi pred tem zgradil novo mašinerijo, ki bi ga podpirala. Vsak skeč, vsak podcast, cameo, vse, kar poskuša narediti, da bi se prikupil občinstvu, je poskus, da bi spremenil svojo osebnost, česar občinstvo pravzaprav ni nikoli zahtevalo,« je še dodal. Kritik je te dni, znova, deležna tudi prinčeva žena, Meghan Markle. Potem ko je bil njen oče Thomas v torek odpeljan v bolnišnico, je Thomasov sin za Daily Mail povedal, da družina od Susseksov ni prejela nobenega sporočila. »Pozval bi Meghan in Harryja, naj stopita v stik z očetom,« je dejal in dodal, da je njegov oče na močnih zdravilih in priklopljen na najrazličnejše aparate, v zadnji izjavi pa povedal, da so 81-letniku med triurno operacijo pod kolenom odstranili levo nogo in mu tako rešili življenje, saj je krvni strdek oviral prekrvavitev.