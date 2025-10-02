  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA NASPROTNIH BREGOVIH

J. K. Rowling ostro proti Emmi Watson: »Nima pojma o resničnem življenju«

Pisateljica in igralka imata zelo različne poglede na transspolne osebe. Pri štirinajstih nisem bila multimilijonarka, je bila cinična Rowlingova.
Rowlingova je zapisala, da ima Watsonova tako malo izkušenj z resničnim življenjem, da je nevedna o svoji nevednosti. FOTO: Reuters

Rowlingova je zapisala, da ima Watsonova tako malo izkušenj z resničnim življenjem, da je nevedna o svoji nevednosti. FOTO: Reuters

Emma Watson je znana kot podpornica transspolnih oseb. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Emma Watson je znana kot podpornica transspolnih oseb. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Filmska potterjevska zasedba leta 2010: Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Daniel Radcliffe, Emma Watson, J. K. Rowling, Rupert Grint in Timothy Spall FOTO: Ian West/Reuters

Filmska potterjevska zasedba leta 2010: Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Daniel Radcliffe, Emma Watson, J. K. Rowling, Rupert Grint in Timothy Spall FOTO: Ian West/Reuters

Rowlingova je zapisala, da ima Watsonova tako malo izkušenj z resničnim življenjem, da je nevedna o svoji nevednosti. FOTO: Reuters
Emma Watson je znana kot podpornica transspolnih oseb. FOTO: Henry Nicholls/Reuters
Filmska potterjevska zasedba leta 2010: Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Daniel Radcliffe, Emma Watson, J. K. Rowling, Rupert Grint in Timothy Spall FOTO: Ian West/Reuters
A. V.
 2. 10. 2025 | 08:40
2:51
A+A-

Britanska pisateljica J. K. Rowling in igralka Emma Watson se poznata že dolgo, saj je prva napisala zbirko osmih romanov o mladem čarodeju Harryju Potterju, druga pa je pozneje igrala v istoimenskih filmih, toda njun odnos zdaj zaznamujejo nasprotujoča si stališča do transspolnih oseb.

J. K. Rowling je na platformi X objavila skoraj 700-besedni odgovor na najnovejše pripombe Emme Watson o njunem dolgotrajnem sporu. »Emma Watson in njeni soigralci imajo vso pravico, da sprejmejo ideologijo spolne identitete,« je zapisala slavna pisateljica. »Takšna prepričanja so zakonsko zaščitena in ne bi želela, da bi jim zaradi njih grozila izguba dela, nasilje ali smrt.«

Sama sebe opisuje kot kritično do ideologije spola.

Emma Watson je znana kot podpornica transspolnih oseb. FOTO: Henry Nicholls/Reuters
Emma Watson je znana kot podpornica transspolnih oseb. FOTO: Henry Nicholls/Reuters
Pisateljica je namreč zelo kritična do transspolnih pravic, natančneje, do nekaterih politik in zakonodajnih sprememb, ki širijo pravno priznanje spola na temelju samoidentifikacije. Sama sebe opisuje kot kritično do ideologije spola (gender critical), saj je prepričana, da bi popolna odprava razlikovanja med spoloma ogrozila varnost žensk v enospolnih prostorih (na primer na straniščih, v zatočiščih, zaporih), torej povsod, kjer bi moški lahko zlorabili sistem samoidentifikacije.

Watsonova je s soigralcema Danielom Radcliffom in Rupertom Grintom že pred časom javno izrazila nestrinjanje s stališči J. K. Rowling do spola. Leta 2020 je, denimo, objavila tvit: »Transspolne osebe so to, kar pravijo, da so, in zaslužijo si živeti svoje življenje brez nenehnih vprašanj ali oporekanja, da niso to, kar pravijo, da so.« Leta 2022 pa je Watsonova na podelitvi filmskih nagrad bafta pomenljivo izjavila: »Tukaj sem za vse čarovnice.«

Rowlingova je tokrat dejala, da je do nedavnega čutila nekakšno zaščitniško držo do Watsonove in njenih soigralcev, ki jih pozna že od njihovega desetega leta, ter dodala, da je večkrat zavrnila povabila novinarjev, naj komentira Emmine besede. Zraven je še zapisala, da ima igralka tako malo izkušenj z resničnim življenjem, da je nevedna o svoji nevednosti.

»Živela sem v revščini, ko sem pisala knjigo, ki je Emmo proslavila.«

Za konec je pisateljica primerjala še svojo preteklost z vsemi privilegiji Emme Watson. »Pri štirinajstih nisem bila multimilijonarka. Živela sem v revščini, ko sem pisala knjigo, ki je Emmo proslavila,« je zapisala Rowlingova. »Zato iz lastnih izkušenj razumem, kaj pomeni razgradnja ženskih pravic, pri kateri Emma tako navdušeno sodeluje.«

Filmska potterjevska zasedba leta 2010: Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Daniel Radcliffe, Emma Watson, J. K. Rowling, Rupert Grint in Timothy Spall FOTO: Ian West/Reuters
Filmska potterjevska zasedba leta 2010: Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Daniel Radcliffe, Emma Watson, J. K. Rowling, Rupert Grint in Timothy Spall FOTO: Ian West/Reuters

Več iz teme

J. K. RowlingžensketransspolnostHarry PotterEmma Watsonpisateljicatransspolne osebeigralkafilmfeminizem
ZADNJE NOVICE
12:11
Novice  |  Slovenija
KAJ JE V OZADJU?

Hojs prostovoljno izročil telefon, še en bivši Janšev minister o pravem ozadju: »Ni bistvo hišna preiskava«

Odmevna preiskava pri nekdanjem notranjem ministru.
2. 10. 2025 | 12:11
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najboljše jesenske jedi iz ene posode: preprosto, toplo in varčno

Top 10 jedi iz enega lonca, ki so nasitne, krepčilne in preprosto skuhane. Priročne za vsak dan ali nedeljsko kosilo.
Odprta kuhinja2. 10. 2025 | 11:30
11:30
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE IZ ZDA

Kozarec gazirane pijače skrajša življenje za 12 minut, a to še ni najslabše, pravijo znanstveniki

Potreba po spremembah v prehrani, ki izboljšajo zdravje ljudi in okolje, je jasna.
Miroslav Cvjetičanin2. 10. 2025 | 11:30
11:10
Razno
POTAPLJAŠKO URJENJE

Tragedija na vaji! Amputacija zaradi nezaščitenega propelerja, kdo nosi odgovornost?

Hudo se je poškodoval na mednarodni vaji potapljaškega urjenja.
2. 10. 2025 | 11:10
10:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOST DO NEBA

Tragedija v Novi Gorici: pod zemeljskim plazom umrl 37-letni Bego, številni se poslavljajo

37-letnega delavca je zasul zemeljski plaz.
2. 10. 2025 | 10:56
10:40
Novice  |  Slovenija
ODMEVNI ZAKON

Potrjeno: Slovenci bomo o prostovoljnem končanju življenja odločali na referendumu

Alešu Primcu je uspelo zbrati dovolj podpisov.
2. 10. 2025 | 10:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Nova priložnost za mlade v Sloveniji

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Gradite ali prenavljate? To morate vedeti.

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki