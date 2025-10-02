J. K. Rowling ostro proti Emmi Watson: »Nima pojma o resničnem življenju«

Britanska pisateljica J. K. Rowling in igralka Emma Watson se poznata že dolgo, saj je prva napisala zbirko osmih romanov o mladem čarodeju Harryju Potterju, druga pa je pozneje igrala v istoimenskih filmih, toda njun odnos zdaj zaznamujejo nasprotujoča si stališča do transspolnih oseb.

J. K. Rowling je na platformi X objavila skoraj 700-besedni odgovor na najnovejše pripombe Emme Watson o njunem dolgotrajnem sporu. »Emma Watson in njeni soigralci imajo vso pravico, da sprejmejo ideologijo spolne identitete,« je zapisala slavna pisateljica. »Takšna prepričanja so zakonsko zaščitena in ne bi želela, da bi jim zaradi njih grozila izguba dela, nasilje ali smrt.«

Sama sebe opisuje kot kritično do ideologije spola.

Emma Watson je znana kot podpornica transspolnih oseb. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Pisateljica je namreč zelo kritična do transspolnih pravic, natančneje, do nekaterih politik in zakonodajnih sprememb, ki širijo pravno priznanje spola na temelju samoidentifikacije. Sama sebe opisuje kot kritično do ideologije spola (gender critical), saj je prepričana, da bi popolna odprava razlikovanja med spoloma ogrozila varnost žensk v enospolnih prostorih (na primer na straniščih, v zatočiščih, zaporih), torej povsod, kjer bi moški lahko zlorabili sistem samoidentifikacije.

Watsonova je s soigralcema Danielom Radcliffom in Rupertom Grintom že pred časom javno izrazila nestrinjanje s stališči J. K. Rowling do spola. Leta 2020 je, denimo, objavila tvit: »Transspolne osebe so to, kar pravijo, da so, in zaslužijo si živeti svoje življenje brez nenehnih vprašanj ali oporekanja, da niso to, kar pravijo, da so.« Leta 2022 pa je Watsonova na podelitvi filmskih nagrad bafta pomenljivo izjavila: »Tukaj sem za vse čarovnice.«

Rowlingova je tokrat dejala, da je do nedavnega čutila nekakšno zaščitniško držo do Watsonove in njenih soigralcev, ki jih pozna že od njihovega desetega leta, ter dodala, da je večkrat zavrnila povabila novinarjev, naj komentira Emmine besede. Zraven je še zapisala, da ima igralka tako malo izkušenj z resničnim življenjem, da je nevedna o svoji nevednosti.

»Živela sem v revščini, ko sem pisala knjigo, ki je Emmo proslavila.«

Za konec je pisateljica primerjala še svojo preteklost z vsemi privilegiji Emme Watson. »Pri štirinajstih nisem bila multimilijonarka. Živela sem v revščini, ko sem pisala knjigo, ki je Emmo proslavila,« je zapisala Rowlingova. »Zato iz lastnih izkušenj razumem, kaj pomeni razgradnja ženskih pravic, pri kateri Emma tako navdušeno sodeluje.«