Jabolko v družini Modrić ni padlo daleč od drevesa

Milanov nogometni zvezdnik Luka Modrić ima v družini dostojnega naslednika. Pravzprav naslednico. S svojim nogometnim znanjem je nase opozorila 12-letna hči Ema Modrić. Mlada nogometašica je z ekipo AC Milan do 13 let osvojila prestižni turnir Copa Garino in s tem napovedala, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Mlada nogometašica, rojena leta 2013, je bila ena ključnih igralk na poti do prvega naslova v rdeče-črnem dresu. V četrtfinalu je zatresla mrežo Sassuola (3:1), v polfinalu pa s soigralkami premagala mestnega tekmeca Inter (2:0). V velikem finalu turnirja v Torinu so padle še vrstnice iz Juventusa.

Čeprav Luka Modrić zaradi klubskih obveznosti ni mogel biti navzoč na tribunah, je hčerko spodbujal na daljavo. Kot so poročali italijanski mediji, je nekdanji zvezdnik madridskega Reala del tekme spremljal prek videoklica FaceTime. Modrićevo navdušenje nad Eminim uspehom so delili tudi soproga Vanja ter otroka Ivano in Sofia. Izjemni oče, ki kljub zrelim nogometnim letom ostaja vzgled profesionalizma, je o hčerki spregovoril z obilo ponosa: »Zelo je nadarjena. Prepričan sem, da bo boljša od svojega očeta,« ni skrival navdušenja 40-letni Hrvat.

In o tem, da on že dolgo navdušuje na igrišču, pa so dobro seznanjeni tudi manj vneti nogometni spremljevalci. Pri svojih štiridesetih letih ostaja med udarnimi aduti rdeče-črnih iz Milana, pri katerih je nekoč blestel sloviti Lukov rojak Zvonimir Boban, zdaj predsednik zagrebškega Dinama. In tako kot nekoč brez njega si tudi zdaj brez Modrića navijači ne predstavljajo Milanove enajsterice. Tej je nazadnje spodletelo v vročem Neaplju - pred 50.000 gledalci je zmagalo domače moštvo z 1:0, pred rdeče-črnimi pa je ob prihajajočem koncu tedna nova pomembna naloga: na domačem San Siru se bodo pomerili z Videmčani. Na lestvici je Milan na 3. mestu s 63 točkami, pred njim sta mestni tekmec Inter (72) in omenjeni Napoli (65).