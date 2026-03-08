Jack Osbourne razkril boleč trenutek, ko je dojel, da se Ozzy resnično poslavlja

Jack Osbourne je prvič zelo odkrito spregovoril o zadnjih tednih življenja svojega očeta Ozzyja Osbourna in razkril trenutek, ko je začutil, da je legendarni rocker svojo pot v resnici že sklenil. V podkastu Hate To Break It To Ya je opisal ganljiv pogovor po poslovilnem koncertu skupine Black Sabbath v Birminghamu, le nekaj tednov pred Ozzyjevo smrtjo.

Ozzy Osbourne je umrl 22. julija 2025, star 76 let. Le 17 dni prej je še zadnjič stopil na oder s skupino Black Sabbath v Angliji, kamor je zaradi nastopa pripotovala vsa družina Osbourne iz Los Angelesa. Jack se danes spominja, da je prav večer po tem koncertu prvič zares začutil, da je njegov oče pripravljen na slovo. Ko ga je tisti večer pospremil k počitku, je Ozzy pred ogledalom mirno izrekel stavek, ki mu je ostal v spominu. Dejal je, da si bo verjetno ostrigel lase, na Jackovo vprašanje, zakaj, pa odgovoril: »Upokojil sem se. Nisem več rock zvezda.« Prav ta trenutek je Jacka pretresel bolj, kot bi pričakoval. Ozzy je bil s svojimi dolgimi lasmi desetletja neločljivo povezan, zato je sin v teh besedah prepoznal nekaj veliko globljega od navadne spremembe videza. Kot je povedal, je takrat dojel, da je bil njegov oče pomirjen s svojo življenjsko potjo in da je v sebi že sprejel konec.

Sharon in Kelly Osbourne, ki je nedavno šokirala s svojo vitkostjo, med prevzemom očetove nagrade. FOTO: Isabel Infantes Reuters

Ob tem je spregovoril tudi o dnevu, ko je Ozzy umrl. Čeprav je družina vedela, da je bil hudo bolan, jih je hiter razvoj dogodkov vseeno presenetil. Po Jackovih besedah je bil tisti dan še pokonci, zajtrkoval in počel običajne stvari, nato pa je bilo nenadoma konec. Prav zato je bilo slovo za bližnje še toliko bolj boleče. V pogovoru je Jack ponudil tudi svoje razmišljanje o smrti in bolezni. Prepričan je, da človek v nekem globljem, duhovnem smislu včasih začuti, kdaj je pripravljen iti naprej. Ni trdil, da gre za zavestno odločitev v običajnem pomenu besede, vendar verjame, da človek ob hudi bolezni morda nekje v sebi začuti, da je prišel do konca poti.

Tudi Lemmy odšel 17 dni po zadnjem koncertu

Kljub slabemu zdravju je bil Ozzy po sinovih besedah pred zadnjim koncertom izjemno motiviran. Pripravljal se je na nastop v Birminghamu in bil odločen, da se od občinstva poslovi na odru. Prav zato je njegov odhod le nekaj dni pozneje za družino pomenil še večji šok. Ozzy se je sicer dolga leta boril z redko obliko Parkinsonove bolezni, diagnozo pa je javnosti razkril leta 2020. Po navedbah iz mrliškega lista, ki ga je pridobil The New York Times, je umrl zaradi srčnega infarkta, povezanega tudi s koronarno srčno boleznijo. Jack je v podkastu omenil še nenavadno podrobnost: tudi Ozzyjev dolgoletni prijatelj Lemmy Kilmister je umrl 17 dni po svojem zadnjem koncertu. Spomin na Ozzyja je bil živ tudi na letošnjih nagradah BRIT, kjer so mu posvetili ganljiv poklon. Njegova žena Sharon Osbourne in hči Kelly Osbourne sta ob prejemu očetove nagrade za življenjsko delo stopili na oder in občinstvu namenili čustven govor. Sharon je dejala, da bi si želela, da bi bil Ozzy tam osebno, a je hkrati poudarila, da za sabo ni pustil le nepozabne glasbe, temveč tudi dediščino, ki je ne bodo pozabili ne njegovi najbližji ne država, ki ga je vzela za svojega.