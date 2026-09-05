Jake Reiner: poroka osem mesecev po umoru staršev

Sin pokojnega Roba Reinerja in Michele Singer se je, osem mesecev po tem, ko je njegov brat ubil oba starša poročil s svojo partnerko Mario Gilfillan. Rob in Maria sta se avgusta poročila na intimni slovesnosti, poroča TMZ. Vest o poroki je v javnost prišla le nekaj dni po tem, ko je Jake v čustvenem intervjuju za ABC7 prvič javno spregovoril o smrti obeh staršev. »Imam občutek, kot da je minilo osem let, hkrati pa, kot da je minilo šele osem minut. Vsakič, ko se zbudim, me znova dohiti resničnost in s tem živim vsak dan,« je povedal.

V intervjuju se je spomnil telefonskega klica, v katerem mu je mlajša sestra Romy sporočila tragično novico. »Bil sem v središču Los Angelesa, ko me je dvakrat zapored poklicala. Romy mi je rekla, da je oče mrtev, nato pa dodala: 'Ne najdem mame,'« se je spominjal.

Njegov brat Nick Reiner je obtožen umora obeh staršev. Ob vprašanju o njem je Jake za nekaj sekund obstal in nato s težavo našel besede. »V zaporu je. Torej ... veste ... Kot da sem fizično izgubil starša, nato pa so aretirali Nicka. Zdaj sva ostala samo še jaz in Romy,« je odgovoril. Jake je pred nekaj meseci na platformi Substack pisal o tem, kako težko mu je zaradi dejstva, da njegovih staršev ne bo ob pomembnih dogodkih v njegovem življenju.

»Mojih staršev ne bo na moji poroki, ne bodo mogli vzeti v naročje svojih bodočih vnukov in me ne bodo videli, kako uresničujem uspešno kariero, za katero si še vedno prizadevam. Hkrati mi to para srce in v meni vzbuja jezo,« je takrat zapisal novinar in avtor.

Leta 2025 prvič skupaj v javnosti

Ni znano, kdaj natančno sta Jake Reiner in Maria Gilfillan začela razmerje. Prvič sta se skupaj v javnosti pojavila maja 2025, med omenjenim intervjujem je on nosil poročni prstan. Kljub tragediji, ki je v zadnjih mesecih zaznamovala njegovo življenje, je Jake začel novo življenjsko poglavje in se poročil s svojo dolgoletno partnerko.