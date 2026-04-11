Neverjetno priljubljeni Hrvat jokal kot dež! To je bil razlog (VIDEO)

Neverjetno priljubljeni hrvaški pevec Jakov Jozinović je v Skopju imel svoj prvi veliki koncert, čustveni trenutek z zaključka večera, ko na odru ni mogel zadržati solz, pa je kmalu preplavil družbena omrežja.
Mladi pevec, ki iz dneva v dan bolj osvaja regionalno sceno, je občinstvu pripravil nepozaben večer. Nizali so se hiti, ki so jih oboževalci prepevali v en glas, vzdušje pa je bilo od samega začetka na vrhuncu. Najbolj čustven trenutek se je vendarle zgodil povsem ob koncu koncerta.
Na družbenih omrežjih se je kmalu pojavil posnetek, ki je v kratkem času postal viralen. Mladi Jakov ni mogel zadržati solz ...
Ta koncert za hrvaškega predstavlja velik korak v karieri, pa tudi potrditev, kako močno povezanost ima s svojim občinstvom. Pred njim je še vrsta koncertov, v Beogradu pa je začel niz 10 razprodanih koncertov v Sava Centru, so navedli hrvaški mediji.
