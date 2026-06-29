Jakov Jozinović zlomil srca oboževalk: objavil in nato izbrisal posnetek poljuba z misteriozno lepotico (VIDEO)

Posnetek je hitro sprožil govorice, predvsem zato, ker identiteta dekleta ni znana. Oboževalke so takoj pričele iskati morebitne povezave z znanimi imeni iz domače glasbene scene.

Na videoposnetku je mogoče videti Jozinovića, kako uživa na ladji, nato pa v kamero pokaže lepotico, ki sedi poleg njega, in jo poljubi. Kmalu po objavi je bil posnetek z njegovega Instagram profila zbrisan, kar je spodbudilo špekulacije, da je šlo za nenamerno objavo. Oboževalke so na spletu preučile vsak kader posnetka, od nakita do oblačil, ter tako poskusile ugotoviti, kdo je skrivnostna spremljevalka. Zaenkrat kot kaže neuspešno.

Jakov Jozinovič z neznanim dekletom. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

20-letnik sicer v zadnjem obdobju velja za enega najbolj priljubljenih mladih izvajalcev balkanske regije. S svojimi nastopi redno polni koncertne dvorane, njegova priljubljenost pa hitro raste tudi pri nas. Poleg glasbe pogosto polni rumene strani tudi z utrinki iz zasebnega življenja, saj ga oboževalci radi skrbno spremljajo in komentirajo.

Ker Jozinović svojo romantično zasebnost praviloma ohranja precej diskretno, je izbrisani posnetek sprožil pravo revolucijo.