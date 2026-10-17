James Bond v povsem drugačni vlogi: Daniel Craig se loteva nečesa novega

Slaven je postal predvsem kot šarmantni vohun James Bond, ki si rad privošči martini, sedaj pa Daniel Craig svojemu življenjepisu dodaja nov naziv: gostilničar. Zvezdnik filmov o agentu 007 se je odločil združiti moči z Nickom Jonesom, ustanoviteljem verige zasebnih klubov Soho House, Charliejem Carrollom, lastnikom restavracij Flat Iron, in Justinom O’Sheajem, kreativnim direktorjem Craigove znamke piva Bad Belze. Skupaj so kupili kar 250 let staro londonsko pivnico.

Gre za priljubljeno pivnico The Horseshoe v četrti Clerkenwell, katere zgodovina sega v leto 1748. Po poročanju medijev naj bi v njej celo strašil duh obešenca. Na vprašanje o domnevnem duhu je Craig za The Times v šali povedal: »Ne vem, kaj pije, ampak morda mu bomo morali pustiti vrček piva. Nekaj v smislu: "Izvoli, Gilbert."«

Vrnitev h koreninam

Čeprav se morda zdi, da gre za nenavadno poslovno potezo, je Daniel razkril, da je odraščal v gostilnah, saj sta bila oba njegova starša zaposlena v gostinstvu. »Odraščal sem v gostilnah. Poznaš vzpone in padce takšnega posla,« je povedal. »Poznam njegove dobre in slabe plati.« Za The Times je pojasnil, da je kot otrok pogosto zahajal med goste, in se, zlasti v času kosila, pogovarjal z njimi.

»Kot otrok sem lahko šel med domačine in poklepetal z njimi. Pogovori so se večinoma vrteli okoli dneva in tega, kaj se dogaja. Gostilna je prostor, kamor ljudje pridejo in se pogovorijo o različnih stvareh, morda tudi o svojih težavah.« Craig je dodal, da so se včasih zabave zavlekle tudi po uradnem zaprtju lokala. »Imeli smo zabave po zaprtju in podobne stvari, zlasti na silvestrovo. Ljudje so znali zares divje praznovati,« je povedal. Craig je potrdil, da bodo pivnico prenovili, vendar je obenem pojasnil, da je ne namerava spremeniti v sodoben gastropub, kakršnih je danes vse več.

Ugibanja o naslednjem Jamesu Bondu

Novica o njegovem poslovnem podvigu prihaja v času, ko se še vedno ugiba, kdo bo britanskega igralca nasledil v vlogi Jamesa Bonda. Med imeni, ki naj bi bila na ožjem seznamu kandidatov za naslednjega agenta 007, so Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson in Jack Barton. Craig je zaslovel z upodobitvijo ikoničnega vohuna, ki ga je ustvaril pisatelj Ian Fleming. Producentka filmov o Jamesu Bondu Amy Pascal je za spletni portal Deadline spregovorila o tem, kakšnega igralca išče ekipa, ki pripravlja novo poglavje franšize.

»Biti mora nekaj resnično drugačnega, nekaj, kar bo vznemirljivo, privlačno in sveže,« je poudarila. Dodala je, da si nobenega od igralcev, o katerih se trenutno ugiba, za zdaj ne želi predstavljati v vlogi Bonda, saj javnost o njih že preveč ve. »Želimo vedeti čim manj o njihovem zasebnem življenju, saj je prav to bistvo vohunov. Ni nam treba vedeti, kje nakupujejo, kdo so njihovi starši ali kje živijo.« Glede na te izjave bi se lahko Jack Lowden znašel visoko na seznamu kandidatov. Dokončna odločitev o tem, kdo bo prevzel vlogo slovitega agenta 007, pa še ni znana, povzema Hello magazine.