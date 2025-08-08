Jamie Lee Curtis brez dlake na jeziku o romanci med Pamelo Anderson in Liamom Neesonom

66-letna zvezdnica filma Še bolj odštekani petek je v novem intervjuju za revijo VT brez dlake na jeziku povedala, kaj si misli o domnevni romanci med igralcema iz filma Gola pištola.

»Z vsem spoštovanjem do pop kulture, če je ljubezen našla pot v ta odnos, naj ju Bog blagoslovi,« je dejala Curtisova in dodala:

»Pustite ju že pri miru. In dovolite, da se imata rada.«

Nadaljevala je:

»Oba sta veliko preživela, oba sta čudoviti človeški bitji. Če sta resnično našla pravo, intimno ljubezen, bi se morali nocoj vsi, ko bomo legli v posteljo, počutiti bolje.«

Jamie Lee Curtis je Pamelo Anderson označila za čudovito osebo in poudarila, da je bila v njunem skupnem filmu iz leta 2024 The Last Showgirl fantastična.

Tudi o Liamu Neesonu je spregovorila z občudovanjem, posebej ob omembi njegove izgube: leta 2009, ko je njegova žena Natasha Richardson umrla v smučarski nesreči, je postal vdovec.

»Če sta se res odločila, da bosta javno stopila skupaj, jima zaželite vse dobro in ju pustite na miru,« je zaključila.

Romanca naj bi se začela med snemanjem nove različice filma Gola pištola.

Po poročanju revije People naj bi šlo za začetek romance, ki je iskrena in v kateri sta očitno zaljubljena.

Čeprav Neeson in Anderson uradno nista potrdila, da sta par, sta med promocijo filma drug o drugem govorila z navdušenjem.

Andersonova je za Entertainment Weekly izjavila:

»Mislim, da sem v Liamu našla prijatelja za vse življenje. Imava iskreno, ljubečo povezavo in je res dober človek.«

FOTO: Profimedia

Neeson pa je dejal:

»Do ušes sem zaljubljen vanjo. Iskreno, ne morem je dovolj pohvaliti. Nima velikega ega. Pride na snemanje, opravi svoje delo. Je zabavna in z njo je lahko sodelovati.«

V zadnjih tednih sta v javnosti pokazala kar nekaj nežnosti.

Na premieri njunega filma v Londonu mu je Andersonova poljubila lice, nato pa sta med nastopom v oddaji Today celo uprizorila, kot da se poljubljata.

FOTO: Profimedia

Pretekli odnosi

Liam je bil poročen z Natascho Richardson od leta 1994 do njene smrti leta 2009. Skupaj sta imela dva sinova: Micheála in Daniela, pri čemer je slednji nedavno v oddaji "Watch What Happens Live with Andy Cohen" pokazal podporo očetovi novi romanci.

FOTO: Charly Triballeau/ Afp

Pamela Anderson je bila petkrat poročena s štirimi različnimi moškimi, med njimi z glasbenikom Tommyjem Leejem, očetom njenih dveh sinov: Brandona Thomasa Leeja in Dylana Jaggerja Leeja, navaja E!News.