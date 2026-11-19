Slovenski plesalec Jan Ravnik ima čudovit razlog za slavje. V priljubljenem ameriškem plesnem šovu Dancing with the Stars se je skupaj s svojo plesno partnerico, hollywoodsko igralko Tatyano Ali, prebil vse do finala. Od prestižnega pokala Mirrorball ju loči le še zadnji plesni korak.

Slovenski plesalec si je v ZDA z vztrajnostjo in trdim delom ustvaril zavidljivo plesno kariero, zdaj pa je dosegel še en pomemben mejnik. Ravnik v 35. sezoni priljubljenega šova nastopa kot profesionalni plesalec, ob njem pa se po plesnem parketu vrti igralka, ki jo številni poznajo predvsem po vlogi v legendarni seriji Princ z Bel-Aira.

Uspeh sta navdušeno delila z objavo na Instagramu. »Uspelo se nama je prebiti do finala,« sta zapisala ob posnetku, na katerem od veselja kar poskakujeta. Ob tem sta se zahvalila vsem, ki so ju podpirali in jima pomagali priti tako daleč.

Nastopal s Taylor Swift

Janova pot do uspeha ni bila preprosta. Pred približno 10 leti se je odločil zapustiti Slovenijo in se odpraviti čez lužo, kjer je želel uresničiti svoje plesne sanje. Na računu je imel le okoli 1200 dolarjev oziroma nekaj več kot tisoč evrov, a ga to ni ustavilo. »Bil sem skromen, garal sem kot nor in iskreno povedano, želel sem dokazati, da sem dovolj dober, da lahko ostanem v tej državi in v tej panogi,« se je pred časom spominjal svojih začetkov. Vztrajnost se mu je obrestovala. V minulih letih je nastopal na svetovnih odrih, med drugim tudi ob eni največjih glasbenih zvezdnic na svetu Taylor Swift.

Želel sem dokazati, da sem dovolj dober, da lahko ostanem v tej državi in v tej panogi.

Za Ravnika je letošnji nastop v šovu že drugo zaporedno sodelovanje v priljubljeni ameriški oddaji. Lani, v 34. sezoni, je plesal s televizijsko zvezdnico Jen Affleck. S tem je postal prvi Slovenec, ki se je kot profesionalni plesalec udeležil tega odmevnega tekmovanja. Z Affleckovo se je prebil do sedmega tedna, nato pa sta se morala posloviti od tekmovanja in sezono končala na devetem mestu.

Letos je zgodba drugačna in kmalu bo jasno, ali bo svojo izjemno ameriško zgodbo kronal z zmago v enem najbolj priljubljenih plesnih šovov. Za naslov se je potegujejo še zvezdnica šova Love Island Maura Higgins, olimpijska umetnostna drsalka Amber Glenn, komik Connor Wood in paraolimpijski prvak Ezra Frech.