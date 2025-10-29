Janica Kostelić odprla dušo: »Nihče ni vedel, razen mene, ne brat, ne mama, ne oče …«

Janica Kostelić je že več let v pokoju, a zaradi izjemnih dosežkov v času smučarske kariere velja za eno najuspešnejših smučark na svetu.

Kot gostja v hrvaški oddaji (Ne)uspeh prvakov je priznala, da je odločitev o upokojitvi sprejela sama zato, ker je želela uživati v vsakem trenutku.

Na gostiteljevo vprašanje, ali je to odločitev kdaj obžalovala, je brez oklevanja odgovorila: »Ne.«

»Nikoli nisem razmišljala o tem. Ta odločitev se je drugim zdela nenadna. Meni ne. Že na začetku zadnje sezone sem vedela, da po koncu ne bom več smučala, a sem menila, da je to moja stvar in ne zadeva nikogar drugega.«

Sem človek, ki ne mara preveč govoriti, še posebej ne o zadanih ciljih. To sem želela narediti na svoj način, ker če ljudje izvedo, da boš po sezoni odšel, te potem na vsakem intervju zasipajo z vprašanji v smislu: To je ena tvojih zadnjih tekem, kako se s tem soočaš? To je nepotrebno.«

»Jaz sem preprosto želela uživati v zadnji smučarski sezoni, tako kot v vseh do tedaj. Vam se je zdelo nenadno, a jaz sem vedela.

Dobesedno nihče razen mene ni, ne brat, ne mama ne oče in ne trener …« je priznala.