Janica Kostelić otrokoma prepovedala nekaj, kar obožujejo skoraj vsi!

Hrvaška smučarska zvezdnica Janica Kostelić je svojim otrokom strogo prepovedala nekaj, kar imajo in obožujejo skoraj vsi – mobilne telefone. Pravi, da ji največji izziv predstavlja šestletni sin, ki jo vztrajno sprašuje: »Mama, kdaj bom pa jaz dobil telefon? Vsi drugi v razredu ga imajo,« a se ji to zdi povsem nepotrebno. Po njenem mnenju informacije, do katerih otroci prihajajo prek telefona, za njihovo življenje niso prav nič pomembne.

Medtem ko se danes številni starši pritožujejo, da so otroci preveč pred zasloni, še posebej na telefonih, se je nekdanja vrhunska smučarka Janica Kostelić (43) pri vzgoji odločila za drugačno pot. Ima sina in hčerko, stara sta šest in dve leti, in je nedavno razkrila, da jima telefona ne daje. Poudarja, da prav v tako zgodnjih letih starši ne morejo in ne smejo popustiti zgolj zato, ker ima nekdo drug nekaj. Kot pravi, jo sin nenehno postavlja na preizkušnjo s primerjanjem z vrstniki, vendar ostaja pri svojem: telefon v tej starosti preprosto ni potreben, vsebine, ki jih otrok na njem dobi, pa nimajo pravega vpliva na njegovo vsakdanje življenje.

Po njenem mnenju informacije, do katerih otroci prihajajo prek telefona, za njihovo življenje niso prav nič pomembne. FOTO: David Gray Afp

Kostelićeva ob tem izpostavlja še nekaj, kar se marsikomu danes sliši skoraj nenavadno: dobro je, če je otrokom včasih dolgčas. Prepričana je, da otrokom ne bi smeli kar potisniti telefona v roke, ker ne vidi, kaj jim lahko prinese v primerjavi z običajnim, »normalnim« življenjem – z vsakodnevnimi opravili, druženjem, pogovori, z nerodnimi padci, smehom, trenutki samote in vsem, kar zraven spada. Po njenem ravno dolgčas odpira prostor za domišljijo in nove ideje, zato bi otrokom morali dovoliti, da jim je včasih tudi preprosto – dolgčas.