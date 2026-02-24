  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZADRL NEPRIMERNO BESEDO

Je bil rasistični izpad na podelitvi nagrad posledica bolezni? V ljubljanskem UKC pojasnjujejo

Motorični in vokalni tiki, ki so značilni za Tourettov sindrom, so vedno nehoteni.
John Davidson (levo) se je igralcema javno opravičil. FOTO: Carlos Jasso Reuters
John Davidson (levo) se je igralcema javno opravičil. FOTO: Carlos Jasso Reuters
N. P.
 24. 2. 2026 | 19:59
2:17
A+A-

Svet zabave je te dni šokiral dogodek z britanske podelitve filmskih nagrad bafta, kjer je moški s Tourettovim sindromom z rasistično žaljivko ozmerjal temnopolta igralca Michaela B. Jordana in Delroya Lindo. John Davidson, na Otoku znan kot ambasador te nevrološke motnje in navdih za večkrat nagrajeni film I Swear, se je igralcema javno opravičil ter dejal, da je šlo za povsem nehoteno dejanje, povezano z njegovo boleznijo.

V javnosti so se kljub opravičilu pojavili dvomi, ali je šlo res za simptom bolezni ali za zavestno izrečene besede. Na zapisane odzive so se na spletu odzvali tudi v UKC Ljubljana. Izr. prof. dr. Dejan Georgiev, dr. med., vodja Službe za nevrorehabilitacijo na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, pojasnjuje, da so motorični in vokalni tiki, ki so značilni za Tourettov sindrom, vedno nehoteni. Mehanizem njihovega nastanka, zlasti pri kompleksnih vokalnih tikih, je po njegovih besedah zelo zapleten in še ni povsem razjasnjen.

Kot pojasnjujejo v UKC Ljubljana, se sindrom običajno pojavi v otroštvu in v večini primerov izzveni do 18. leta starosti. V nekaterih primerih pa se simptomi nadaljujejo tudi v odrasli dobi, bodisi v blažji bodisi v težji obliki. Pogosto so pridružena tudi druga stanja, denimo motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali obsesivno-kompulzivna motnja. Natančnih podatkov o številu bolnikov v Sloveniji ni, ocenjujejo pa, da je pojavnost primerljiva z drugimi državami, med 0,3 in 1 odstotkom šoloobveznih otrok. Kot poudarja Georgiev, je pri tej motnji razpon tikov zelo raznolik tako po moči kot po obliki. Zdravljenje vključuje zdravila in nefarmakološke pristope, kot je kognitivno-vedenjska terapija. V hujših primerih, ki ne izzvenijo ali se celo stopnjujejo po polnoletnosti, je mogoča tudi globoka možganska stimulacija. To metodo v UKC Ljubljana že več let izvajajo v sodelovanju nevrokirurgi in nevrologi, so še zapisali.

Več iz teme

John Davidsontourettov sindromzdravjementalno zdravježaljivkarasizemmedicinazdravilamožgani
ZADNJE NOVICE
20:18
Novice  |  Slovenija
POGREB

Solze žalosti ob slovesu od Zlatke Olah: »Zlatka ni odšla poražena, odšla je kot borka« (FOTO)

Umrla je v 65. letu starosti. Od nje so se v tišini in globoki žalosti poslovili številni sorodniki, prijatelji ter znanci.
Moni Černe24. 2. 2026 | 20:18
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Ugotovimo vzrok za lajanje

Pes z laježem komunicira, izraža vznemirjenje, strah, tudi dolgčas.
Ajda Janovsky24. 2. 2026 | 20:00
19:59
Bulvar  |  Tuji trači
ZADRL NEPRIMERNO BESEDO

Je bil rasistični izpad na podelitvi nagrad posledica bolezni? V ljubljanskem UKC pojasnjujejo

Motorični in vokalni tiki, ki so značilni za Tourettov sindrom, so vedno nehoteni.
24. 2. 2026 | 19:59
19:46
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 1,9

Del Slovenije je zvečer stresel potres

Potres z magnitudo 1,9 so čutili prebivalci Radelj ob Dravi, Mute, Dravograda in okolice.
24. 2. 2026 | 19:46
19:25
Novice  |  Slovenija
ČETRTKOVO SOOČENJE

Janša na soočenju v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz (VIDEO)

Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
24. 2. 2026 | 19:25
19:07
Novice  |  Slovenija
DRZNA POTEZA OBLASTI LETA 1936

Poglejte, kakšna lepotica je bila prva slovenska policistka

Pionirka je s svojim delom dokazala, da so strokovnost, predanost in pogum neodvisni od spola.
24. 2. 2026 | 19:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Razkrivamo pot do razpisov, ki odpirajo vrata

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki