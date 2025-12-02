Je bila Marilyn Monroe umorjena? Na dan prihajajo nove podrobnosti

Ameriški pisatelj James Patterson, najbolj znan po kriminalkah in trilerjih, v svoji najnovejši knjigi odpira novo teorijo o smrti Marilyn Monroe (1926–1962). Prepričan je namreč, da slavna igralka ni umrla po nesreči ali si sodila sama, ampak je bila umorjena. »Gibala se je v nevarnih vodah in hodila po tankem ledu,« je povedal v intervjuju za The Hollywood Reporter. Marilyn Monroe naj bi pisala dnevnik, v katerem je poleg svojih shranjevala tudi mnoge skrivnosti iz krogov, v katerih se je gibala, tudi skrivnosti predsednika Johna F. Kennedyja, njegovega brata Roberta ter posameznikov iz mafijskih krogov. Po Pattersonovih besedah so ji zaupali informacije, ki bi lahko škodile mnogim, in ravno zaradi tega se je spravila v smrtno nevarnost.

Patterson, znan po raziskovalnem pristopu, pravi, da ga je med pripravo knjige presenetilo, kako malo javnost dejansko ve o življenju in smrti hollywoodske ikone. Izpostavil je številne podrobnosti iz njenega otroštva, na primer, da je odraščala v kar 11 rejniških družinah in da se je kot deklica borila s hudo obliko jecljanja. Zelo ga je presenetilo tudi to, da naj bi bili mnogi kriminalisti prepričani, da je bilo prizorišče smrti prirejeno, obdukcija pa površna in nepopolna. Po uradni razlagi losangeleške policije je Marilyn storila samomor s prevelikim odmerkom uspaval. Pattersonova knjiga, ki je kriminalni triler po resnični zgodbi, pa nosi opozorilo, da gre v nekaterih delih za fikcijo. Kljub temu avtor vztraja, da je bilo življenje Monroejeve zaradi povezav s političnimi in kriminalnimi veljaki ogroženo ter da so bile okoliščine njene smrti precej bolj zapletene, kot se zdi.