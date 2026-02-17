  • Delo d.o.o.
ŽELI SI ZMENKA Z IGRALKO

Je na obzorju nova hollywoodska romanca? Za Nicole Kidman naj bi se zanimal uspešni poslovnež

Kidmanova se je septembra lani po 19 letih zakona razšla s Keithom Urbanom.
Nicole Kidman je bila poročena že dvakrat, pred Keithom Urbanom je pred oltar stopila s stanovskim kolegom Tomom Cruisom. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Nicole Kidman je bila poročena že dvakrat, pred Keithom Urbanom je pred oltar stopila s stanovskim kolegom Tomom Cruisom. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
B. K. P.
 17. 2. 2026 | 21:19
Nicole Kidman se je lani po skoraj dveh desetletjih zakona ločila od glasbenika Keitha Urbana, zdaj pa naj bi postavno Avstralko že osvajal bogati poslovnež. Po poročanju portala TMZ naj bi 58-letna oskarjevka povsem očarala štiri leta starejšega predsednika upravnega odbora MGM Resorts International Paula Salema. Ta naj bi svojim bližnjim že zaupal, da si neizmerno želi zmenka z dolgonogo igralko. Salem in Kidmanova imata sicer nekaj skupnih prijateljev in sta se, kot piše omenjeni portal, dvakrat tudi že srečala in spregovorila nekaj besed, nista pa še imela priložnosti, da bi se dobila na štiri oči, so za TMZ povedali številni viri. Oba sta sicer menda trenutno samska, Salem in njegova bivša žena Nawyn Salem sta se ločila leta 2021. V zakonu sta se jima rodile štiri hčerke, dve hčerki, 17-letno Sunday Rose in 15-letno Faith Margaret, pa ima tudi Kidmanova s Keithom Urbanom.

Paul Salem se je leta 2018 pridružil upravnemu odboru podjetja za gostinstvo, šport in zabavo MGM, že dve leti pozneje je postal njegov predsednik. Pred tem je bil skoraj tri desetletja na čelu vplivnega podjetja Providence Equity, je pa tudi eden od lastnikov bejzbolskega kluba Worcester Red Sox. Kidman in Urban sta se razšla septembra lani po 19 letih zakona, pozneje istega meseca pa je Nicole vložila tudi zahtevo za ločitev, postopek je bil na sodišču zaključen januarja.

Nicole KidmanPaul Salemljubezenločitev
