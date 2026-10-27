Je prav on novi James Bond? Govorice so vse glasnejše

Kdo bo oblekel smoking najbolj znanega filmskega vohuna? Dolgotrajno iskanje novega Jamesa Bonda vstopa v zaključno fazo, med favoriti pa je tudi britanski igralec Callum Turner, 36-letni mož popzvezdnice Due Lipe. Zvezdnik se je namreč v studio Bray v angleški grofiji Berkshire udeležil avdicijskega snemanja za vlogo agenta 007. Seveda to še ne pomeni, da je odločitev že sprejeta. Iskanje se bo končalo šele, ko bosta nova producenta Amy Pascal in David Heyman potrdila, da so našli novega Bonda.

Potem ko je Amazon MGM Studios lani prevzel popoln ustvarjalni nadzor nad franšizo o kultnem vohunu, je prišlo do sprememb na producentskih položajih. Doslej sta za Bondov svet skrbela Barbara Broccoli in Michael G. Wilson, ki sta se umaknila. Vodenje sta prevzela Pascalova, znana po delu pri filmih o Spider-Manu, in Heyman, ki je produciral svetovno priljubljeno franšizo Harry Potter. Režija novega filma je bila zaupana Denisu Villeneuvu, režiserju filmov Dune, scenarij pa piše Steven Knight, avtor serije Birminghamske tolpe. Pred njimi je zahtevna naloga: ohraniti dediščino agenta 007 in hkrati vdahniti novo življenje eni najdlje trajajočih filmskih franšiz.

Vse se seveda začne in konča pri igralcu, ki bo upodobil Bonda. Po poročanju medijev naj bi bil Callum prvi, ki bo pred kamerami izrekel kultni stavek: »Jaz sem Bond. James Bond.« Nato bo natakarja prosil za martini, nežno premešan, nikakor pa ne pretresen. Po pisanju britanskega časnika Daily Mail Turneja že nekaj časa omenjajo kot enega glavnih favoritov, vendar je konkurenca zelo močna.

Med kandidati sta tudi 36-letni škotski igralec Jack Lowden ter 36-letni Josh O'Connor. Ta je za vlogo mladega princa Charlesa v Netflixovi seriji Krona prejel zlati globus. Med možnimi nasledniki karizmatičnega Daniela Craiga je še 29-letni avstralski igralec Jacob Elordi. Preboj je dosegel z vlogo Elvisa Presleyja v biografskem filmu Priscilla iz leta 2023. V filmski priredbi romana Viharni vrhovi je ob Margot Robbie pokazal svojo temnejšo in bolj skrivnostno igralsko plat.

Po zadnjih informacijah naj bi bile njegove možnosti za naslednika Daniela Craiga vse manjše, saj se Callum trenutno na britanskih stavnicah, ki že leta pozorno spremljajo iskanje novega Bonda, uvršča najbolje. Daniela Craiga, ki se je od vloge poslovil leta 2021 in tako sklenil celotno bondovsko obdobje, bo težko nadomestiti. Lik je upodobil z izjemno globino in kompleksnostjo, v smokingu je bil videti odlično, akcijske prizore pa je izvajal z lahkoto. Ali bo Callum Turner dobil priložnost stopiti v njegove čevlje, naj bi bilo znano do konca tega leta.