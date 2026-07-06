Je tudi drugi sin Viktorije Beckham razočaral družino?

Sin Davida in Victorie Beckham, Romeo Beckham, se bo v filmu Forty Love, režijskemu prvencu znanega modnega fotografa Pierra-Angeja Carlottija preizkusil v igralskih vodah. Kot poroča revija Variety, bo distribucijo filma prevzel studio Studiocanal, ki stoji za uspešnicami, kot sta Paddington in Dnevnik Bridget Jones. V filmu bo Romeo igral skupaj z znanimi francoskimi igralci Paulom Kircherjem, Guillaumeom Canetom in Benjaminom Voisinom, v igralski zasedbi pa bo tudi legendarna Catherine Deneuve.

Zgodba spremlja Sašo Gala, nadarjenega teniškega igralca, ki ga oče strogo trenira z namenom, da bi osvojil prestižni turnir v Parizu. Njegovo življenje se spremeni, ko se pojavi karizmatičen in skrivnosten tekmec, ki ga igra Romeo Beckham. Ta popolnoma pretrese Sašovo razumevanje tekmovalnosti, ambicij in lastne spolne identitete.

Od nogometa do mode in zdaj še filma

Romeo Beckham je kot mladostnik sprva sledil očetovim stopinjam, in se je ukvarjal z nogometom. Igral je v mladinskih ekipah Arsenala, leta 2021 je podpisal pogodbo s Fort Lauderdale CF, rezervno ekipo Inter Miamija. Kasneje je nastopal še za B-ekipo Brentforda, leta 2024 pa je končal profesionalno nogometno kariero.

Po zaključku športne poti se je usmeril v modo, kjer je sodeloval z znanimi modnimi hišami, kot so Burberry, Yves Saint Laurent, Balenciaga in Puma, ter si ustvaril uspešno manekensko kariero.