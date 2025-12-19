Je vnukinja Elvisa Presleyja biološka mama sina Johna Travolte?

Riley Keough, hči Dannyja Keougha in Lise Marie Presley, naj bi po navedbah iz sodnih spisov pomagala pri spočetju sina Johna Travolte in njegove že pokojne žene Kelly Preston, sedaj 15-letnega Benjamina. Trditve so bile vključene v dopolnjeno tožbo, ki sta jo 16. decembra proti Navaronu Garcii, sinu Priscille Presley, vložila njena nekdanja poslovna sodelavca Brigitte Kruse in Kevin Fialko.

V tožbi navajata, da naj bi 36-letna igralka Travolti in Prestonovi darovala jajčne celice. Michael Lockwood, nekdanji mož Lise Marie Presley, naj bi Krusejevi povedal, da Kelly Preston ni mogla roditi lastnih otrok ter da sta z možem že pred tem poskušala dobiti otroka, in sicer z uporabo jajčnih celic Lise Marie. Nadalje trdi, da se je Travolta zaradi bojazni, da bi bile kontaminirane s heroinom, odpovedal uporabi njenih jajčnih celic. Kasneje naj bi bil sklenjen dogovor, po katerem je svoje jajčne celice darovala Riley Keough.

Po navedbah v sodnih dokumentih naj bi Riley v zameno prejela starejši avtomobil znamke Jaguar ter med 8.500 in 17.000 evri. Odvetnika Priscille Presley, Marty Singer in Wayne Harman, sta obtožbe v izjavi za TMZ zavrnila in poudarila, da Krusejeva, Fialko in njuni sodelavci ne poznajo meja pri poskusih škodovati Priscilli Presley in njeni družini. Tako Riley Keough kot Priscilla Presley sta v preteklosti že zanikali trditve nekdanjih poslovnih sodelavcev. »Te navedbe niso le neresnične, temveč tudi globoko boleče. Naša družina je bila vedno povezana v ljubezni in spoštovanju,« sta izjavili za People. Dodali sta, da je njuna glavna skrb ohranjanje spomina na Liso Marie Presley ter dostojanstvena zaščita zapuščine Elvisa Presleyja.