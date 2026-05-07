Jeff Bezos se je želi znebiti: postala naj bi pretežko breme

Z njo je plul tudi po Jadranskem morju, sedaj pa naj bi zanj bila odveč.
FOTO: Ken Cedeno/Reuters

FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell

 FOTO: Oceanco

FOTO: Marco Bertorello/Afp

M. Fl.
 7. 5. 2026 | 11:00
Milijarder Jeff Bezos naj bi iskal kupca za svojo plavajočo palačo, s katero je v zadnjih letih križaril tudi po Sredozemlju in Jadranskem morju. Koru, impresivna jahta, vredna približno 460 milijonov evrov, naj bi se prodajala diskretno. Zadeve pri prodaji zapleta spremljevalna ladja Abeona, vredna okoli 69 milijonov evrov, ki prevaža helikopter in vodne igrače, ni pa jasno, ali se prodaja skupaj z glavno jahto ali posamično. Plovilo  meri 127 metrov in lahko gosti 18 gostov, za katere skrbi kar 40-članska posadka. Čeprav denar za Bezosa ni težava, naj bi letni stroški vzdrževanja obeh plovil znašali okoli 28 milijonov evrov. Glavna težava pa so dimenzije: jahta preprosto ne more pristati v številnih pristaniščih.

Lani ji je bil zaradi velikosti med veliko nagrado Monaka onemogočen privez v tej kneževini, prav tako ob poroki Bezosa in Lauren Sanchez ni mogla vpluti v laguno v Benetkah.  Namesto tega je ostala zasidrana pred otokom San Giorgio Maggiore. Zaradi takšnih logističnih težav in prevelike izpostavljenosti naj bi Bezos razmišljal o prodaji, piše portal Yahoo, niso pa namere potrdili tiskovni predstavniki ustanovitelja Amazona.

Dobro pozna tudi Jadran

V vsakem primeru sta Bezos in Sanchezova jahto dobro izkoristila. V preteklih sezonah sta z njo obiskala tudi obale naše sosede Hrvaške. Videli so jo ob dalmatinski obali, prav na Jadranu sta pred poroko v lani poleti v Benetkah na njenem krovu priredila razkošno zabavo, na njej preživljala sproščene dni, med drugim s kolesi raziskovala Mljet in uporabljala helikopter s spremljevalne ladje.

