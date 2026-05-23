NALOŽBA

Jeff Bezos: »Zgodba o Melanii je laž, ki ne izgine.«

Jeff Bezos je zavrnil trditve, da je Amazon s financiranjem dokumentarca o Melanii Trump skušal pridobiti politični vpliv.
M. Fl.
 23. 5. 2026 | 14:22
Po televizijskem intervjuju Jeffa Bezosa, v katerem je komentiral obtožbe, da je studio Amazon MGM s financiranjem dokumentarca Melania želel pridobiti naklonjenost Bele hiše, so v ospredje znova prišle s filmom povezane polemike. Čeprav priznava, da razume, zakaj so se  ti sumi pojavili, trdi, da pri prevzemu projekta ni sodeloval.

Bezos: »To ni bil način kupovanja vpliva!«

V intervjuju za CNBC-jevo oddajo Squawk Box je zavrnil navedbe, da je Amazon MGM kupil pravice za dokumentarec zato, da bi si zagotovil boljši odnos z administracijo Donalda Trumpa. »Zgodba o Melanii je laž, ki ne izgine. Ves čas berem, da sem bil nekako vpleten v to, a z odločitvijo nisem imel nič,« je dejal Bezos. Dodal je, da so trditve, da je šlo za poskus kupovanja vpliva, napačne, čeprav razume, zakaj del javnosti tako dojema celotno dogajanje. Poudaril je, da sta podobne obtožbe že zavrnila tako Amazon kot urad Melanie Trump.

Naložba pod drobnogledom

Studio Amazon MGM naj bi za pravice do filma odštel 40 milijonov dolarjev, dodatnih 35 milijonov naj bi namenili promociji, kar je za dokumentarec nenavadno visok znesek. Čeprav je film v kinih in na pretočnih platformah dosegel solidne rezultate ter zagotovil približno 16,6 milijona dolarjev prihodkov v svetovnih blagajnah, to ni zadostovalo za pokritje začetne investicije. Bezos kljub temu trdi, da je bil projekt uspešen, saj je občinstvo pokazalo veliko zanimanje za prvo damo ZDA. »Ljudi Melania zelo zanima. Film je imel dobre rezultate v kinih in na pretočnih platformah, zato se zdi, da je Amazonova ekipa sprejela zelo pametno poslovno odločitev,« je dejal.

Demokrati zahtevali preiskavo

Med najglasnejšimi kritiki dogovora je bila ameriška senatorka Elizabeth Warren, ki je Amazon MGM obtožila podkupovanja pred očmi javnosti. Skupaj s kongresnikom Hankom Johnsonom je zahtevala preiskavo, ki bi odgovorila na vprašanje, ali je bila investicija del političnega dogovora s Trumpovo administracijo. Posebej sporno naj bi bilo dejstvo, da je Amazon domnevno ponudil 26 milijonov dolarjev več od konkurenčne ponudbe družbe Disney. Amazon je obtožbe zavrnil in sporočil, da je bila odločitev sprejeta po konkurenčnem dražbenem postopku ter da je dokumentarec vzbudil zanimanje zaradi ekskluzivnega vpogleda v prenos predsedniške oblasti z vidika prve dame.

