Jelena Rozga odkrito o zdravstvenih težavah: »Zdravila moram jemati trikrat na dan ...« (VIDEO)

Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga je v enem od nedavnih intervjujev odkrito spregovorila o zdravstvenih težavah, zaradi katerih je morala precej prilagoditi svoj vsakdan. Razkrila je, da so ji zdravniki diagnosticirali inzulinsko rezistenco, zaradi katere mora paziti predvsem na redne in pravilno sestavljene obroke.

»Dali so me na zdravila. Pravzaprav imam inzulinsko rezistenco in ta sladkor mi zelo niha. Zgodi se mi, da mi zelo hitro pade, postane mi slabo in takrat moram popiti nekaj sladkega,« je pojasnila pevka. Prav zaradi takšnih epizod je poiskala tudi pomoč nutricionistke, ki ji je pripravila prehranski načrt. Jesti mora petkrat na dan, kar pa ob njenem tempu življenja ni vedno preprosto. Koncerti, potovanja in številne obveznosti namreč pogosto pomenijo dolge dneve na poti in neredni urnik. »Glede na moje delo in potovanja je to nekoliko težko in naporno, ampak se res trudim,« je priznala.

Poleg prilagojene prehrane se drži tudi predpisane terapije. Razkrila je, da mora zdravila jemati kar trikrat na dan. Čeprav zdravstvene težave od nje zahtevajo precej več discipline kot nekoč, daje pevka jasno vedeti, da želi dosledno upoštevati navodila strokovnjakov in svoje zdravje postaviti na prvo mesto.