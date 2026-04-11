SPOMINI

Jennie Garth iskreno o sporu s Shannen Doherty: to je bil povod zanj

Na snemanju serije Beverly Hills 90210 sta se skušali kar najbolje znajti.
M. Fl.
 11. 4. 2026 | 06:00
2:12
A+A-

Ameriška igralka Jennie Garth, najbolj znana po vlogi Kelly Taylor v seriji Beverly Hills 90210, je povedala, da je razvpit spor med njo in pokojno Shannen Doherty povzročilo dejstvo, da sta bili med snemanjem nasprotnici. Lika Jennie Garth in Shannen Doherty v kultni seriji iz 90. let: Kelly Taylor in Brenda Walsh, sta bili tekmici, kar je po besedah igralke vplivalo tudi na to, kako so ljudje dojemali njun odnos v resničnem življenju.

Garthova je v nedavnem intervjuju za People povedala, da je to obe zmedlo, in priznala, da sta se včasih res sporekli. »A konflikt je bil v medijih vedno v bolj ospredju kot prijateljstvo in občudovanje, ki sva ju v resnici gojili druga do druge,« je povedala. Pojasnila je, da sta se z Doherty povezali zaradi nekaterih skupnih stvari, med drugim zato, ker sta obe rojeni v znamenju ovna. »Bila je zelo povezana s starši in očetovimi zdravstvenimi težavami, jaz sem takrat doživljala nekaj podobnega,« se je spomnila. »Obe sva se soočali z zelo resnimi, odraslimi temami.«

»Dali sva vse od sebe, a včasih se močne ženske preprosto zaletijo druga v drugo, še posebej, ko so mlade in še ne vedo, kako pomembna so prijateljstva,« je nadaljevala. Z današnjega vidika pravi, da so ju mediji in javnost, obsedeni z njunim domnevnim rivalstvom, potisnili v neprijeten in težaven položaj. »Nihče naju ni usmerjal,« je poudarila. »Takrat nihče ni hodil na terapijo, nihče se z nama ni pogovarjal o tem, skozi kaj greva, preprosto sva se morali znajti sami.« Danes 54-letna Garth pravi, da jo je Doherty veliko naučila o tem, kako biti močna in se postaviti zase. »Za vedno ji bom hvaležna za vse, kar me je naučila, in za najin odnos, čeprav je bil včasih zapleten,« je priznala.

Spomnimo: Shannen Doherty je po dolgem boju z rakom umrla 13. julija 2024, stara je bila 53 let.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
