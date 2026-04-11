Jennie Garth iskreno o sporu s Shannen Doherty: to je bil povod zanj

Ameriška igralka Jennie Garth, najbolj znana po vlogi Kelly Taylor v seriji Beverly Hills 90210, je povedala, da je razvpit spor med njo in pokojno Shannen Doherty povzročilo dejstvo, da sta bili med snemanjem nasprotnici. Lika Jennie Garth in Shannen Doherty v kultni seriji iz 90. let: Kelly Taylor in Brenda Walsh, sta bili tekmici, kar je po besedah igralke vplivalo tudi na to, kako so ljudje dojemali njun odnos v resničnem življenju.

Garthova je v nedavnem intervjuju za People povedala, da je to obe zmedlo, in priznala, da sta se včasih res sporekli. »A konflikt je bil v medijih vedno v bolj ospredju kot prijateljstvo in občudovanje, ki sva ju v resnici gojili druga do druge,« je povedala. Pojasnila je, da sta se z Doherty povezali zaradi nekaterih skupnih stvari, med drugim zato, ker sta obe rojeni v znamenju ovna. »Bila je zelo povezana s starši in očetovimi zdravstvenimi težavami, jaz sem takrat doživljala nekaj podobnega,« se je spomnila. »Obe sva se soočali z zelo resnimi, odraslimi temami.«

»Dali sva vse od sebe, a včasih se močne ženske preprosto zaletijo druga v drugo, še posebej, ko so mlade in še ne vedo, kako pomembna so prijateljstva,« je nadaljevala. Z današnjega vidika pravi, da so ju mediji in javnost, obsedeni z njunim domnevnim rivalstvom, potisnili v neprijeten in težaven položaj. »Nihče naju ni usmerjal,« je poudarila. »Takrat nihče ni hodil na terapijo, nihče se z nama ni pogovarjal o tem, skozi kaj greva, preprosto sva se morali znajti sami.« Danes 54-letna Garth pravi, da jo je Doherty veliko naučila o tem, kako biti močna in se postaviti zase. »Za vedno ji bom hvaležna za vse, kar me je naučila, in za najin odnos, čeprav je bil včasih zapleten,« je priznala.

Spomnimo: Shannen Doherty je po dolgem boju z rakom umrla 13. julija 2024, stara je bila 53 let.