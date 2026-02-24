Jennifer Aniston in njen izbranec Jim Curtis pred pomembnim korakom

Zdi se, da sta Jennifer Aniston in Jim Curtis pripravljena na naslednji korak v razmerju. On je namreč pred kratkim začel prodajati svojo nepremičnino na spodnjem Manhattnu, vredno 1,4 milijona evrov, paparaci pa so par ujeli v luksuzni stavbi na prestižnem Upper East Sideu na Manhattnu, kjer se trenutno prodaja več stanovanj. Gre za zgodovinsko stavbo iz leta 1925 s 16 nadstropji, ki svojim stanovalcem nudi številne ugodnosti od vratarja, osebne asistence do vinskih kleti in celo zasebnega košarkarskega igrišča, piše Page six.

Par je bil prvič skupaj opažen julija 2025 na počitnicah na Majorki, zvezo sta potrdila novembra na instagramu ob Curtisovem 50. rojstnem dnevu. Na vprašanje, kako je spoznal zvezdo serije Prijatelji, je on v enem od intervjujev pojasnil, da sta ju povezala skupna prijatelja. Kmalu sta odkrili, da imata isti krog znancev, kar je sprožilo pogovore, vendar brez naglice. »Trajalo je dolgo. Dolgo sva se pogovarjala in se postopoma zbližala,« je dejal in poudaril, da se odnos ni takoj razvil v zvezo, ki pa se očitno razvija naprej.