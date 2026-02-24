  • Delo d.o.o.
Jennifer Aniston in njen izbranec Jim Curtis pred pomembnim korakom

Par je bil prvič opažen lanskega julija na počitnicah na Majorki.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 24. 2. 2026 | 13:25
Zdi se, da sta Jennifer Aniston in Jim Curtis pripravljena na naslednji korak v razmerju. On je namreč pred kratkim začel prodajati svojo nepremičnino na spodnjem Manhattnu, vredno 1,4 milijona evrov,  paparaci pa so par ujeli v luksuzni stavbi na prestižnem Upper East Sideu na Manhattnu, kjer se trenutno prodaja več stanovanj. Gre za zgodovinsko stavbo iz leta 1925 s 16 nadstropji, ki svojim stanovalcem nudi številne ugodnosti od vratarja, osebne asistence do vinskih kleti in celo zasebnega košarkarskega igrišča, piše Page six.

Par je bil prvič skupaj opažen julija 2025 na počitnicah na Majorki, zvezo sta potrdila novembra na instagramu ob Curtisovem 50. rojstnem dnevu. Na vprašanje, kako je spoznal zvezdo serije Prijatelji, je on v enem od intervjujev pojasnil, da sta ju povezala skupna prijatelja. Kmalu sta odkrili, da imata isti krog znancev, kar je sprožilo pogovore, vendar brez naglice. »Trajalo je dolgo. Dolgo sva se pogovarjala in se postopoma zbližala,« je dejal in poudaril, da se odnos ni takoj razvil v zvezo, ki pa se očitno razvija naprej.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PODPORA

Ljubezensko življenje: nepričakovana gesta Jennifer Aniston

Jennifer Aniston je ponovno pokazala, koliko ji pomeni ljubezenska zveza z Jimom Curtisom in kako vse ga je pripravljena podpreti.
5. 1. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
VESELA NOVICA

Le devet mesecev po poroki: nekdanji mož Jennifer Aniston bo postal oče

Justin Theroux in Nicole Brydon Bloom devet mesecev po tem, ko sta izrekla usodni da, pričakujeta svojega prvega otroka.
11. 12. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Jennifer Aniston razblinila dvome

Svojemu izbrancu je namenila prisrčno objavo.
4. 11. 2025 | 13:25

13:25
Novice  |  Slovenija
CVD GOLOVEC

Razstava varovankam in varovancem daje občutek ponosa

S prikazom izdelkov pripomorejo k večjemu razumevanju okolice.
Mojca Marot24. 2. 2026 | 13:25
