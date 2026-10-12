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Jennifer Aniston je strah poroke

Misel, da bi se znova poročila, se ji zdi preobremenjujoča.
Jennifer Aniston FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Jennifer Aniston FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 12. 10. 2026 | 05:25
3:08
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Jennifer Aniston je svojemu dragemu Jimu Curtisu, ob izdaji najnovejše knjige, izkazala vso podporo, razkriva RadarOnline.com. Potem ko je hipnoterapevt v začetku meseca sodeloval na dogodku v New Yorku, je ona na instagramu objavila dve fotografiji. Na prvi je bila naslovnica njegove nove knjige The Book of Possibility (Knjiga možnosti), ob kateri je zapisala: »Obožujem to knjigo.« Na drugi fotografiji sta zaljubljeni par, ki stoji z roko v roki, ob njej pa je Jennifer zapisala: »In obožujem tega moškega.«

Po letu in pol je jasno, da 57-letna zvezdnica razmerje s 50-letnim partnerjem jemlje zelo resno. Par je svojo zvezo javno potrdil julija 2025, kmalu po tem, ko se je njuno prijateljstvo razvilo v romantično razmerje. Toda vir je za RadarOnline.com povedal, da se igralka, ki je bila že dvakrat ločena, izogiba poroki z novo ljubeznijo. »Jen ima Jima rada, vendar se v bližnji prihodnosti ne želi odpraviti pred oltar,« je povedal vir. »Zadovoljna je s tem, kako stvari potekajo zdaj, poleg tega pa ima za seboj dve razočaranji v zakonu, zato se ji zamisel, da bi se znova poročila, zdi preobremenjujoča.«

Morda obstajajo tudi drugi razlogi, zaradi katerih ne razmišlja o poroki. Od zelo odmevne ločitve od Brada Pitta leta 2005 je Jen svoje ljubezensko življenje skrbno varovala pred javnostjo. Ko je denimo glasbenik John Mayer javno spregovoril o njunem prvem razhodu med zvezo, ki se je v letih 2008 in 2009 večkrat prekinila in znova obudila, je Aniston za revijo Vogue povedala, da je postavila jasne meje. Dejala je: »Verjemite mi, tega od tega moškega nikoli več ne boste videli.« Njen drugi mož Justin Theroux je bil pri tem precej bolj diskreten in je o njuni ločitvi leta 2018 preprosto dejal, da je potekala gladko in brez zamer.

Podrobnosti njunega zasebnega življenja

Zato je nekoliko presenetljivo, da Jim med promocijo svoje knjige nenehno govori o zasebnih podrobnostih njunega razmerja. V oddaji The Jamie Kern Lima Show je 8. septembra denimo izjavil, da je presrečen, ker je z nekom, ki je tako odprtega srca. Dodal je, da je njegova izkušnja z Jen izjemno prizemljena, odprta, skrbna, prijazna in ljubeča. Spregovoril je o njenem tesnem krogu slavnih prijateljev, med katerimi sta Jason Bateman in Courteney Cox, ter celo o tem, kako kot par rešujeta nesoglasja. Povedal je, da se ob prepirih zatečeta k meditaciji ter si prizadevata za sprejemanje in razumevanje.

Za The Sunday Times je razkril tudi nekaj podrobnosti o začetku njunega razmerja. Spomnil se je, da je bilo med njima več mesecev le prijateljstvo in da se je njuno zbliževanje zgodilo bolj naravno, bolj organsko in z manj potrebe po čemerkoli kot pri njegovih preteklih izkušnjah. Curtis je ločen in ima z nekdanjo partnerico sina najstniških let.

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