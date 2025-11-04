  • Delo d.o.o.
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Jennifer Aniston razblinila dvome

Svojemu izbrancu je namenila prisrčno objavo.
FOTO: Lucy Nicholson/Reuters
FOTO: Lucy Nicholson/Reuters
M. Fl.
 4. 11. 2025 | 13:25
2:23
Hollywoodska zvezdnica Jennifer Aniston je svojemu izbrancu  Jimu Curtisu, ki je dopolnil 50 let, namenila prisrčno voščilo.

Na instagramu je delila fotografijo, na kateri objema terapevta, in pripisala: »Vse najboljše, moja ljubezen. Cenim te!«

Črno-bela fotografija prikazuje širok nasmeh Curtisa in oboževalci so v komentarjih izrazili veselje ob njunem javnem izkazovanju naklonjenosti. Eden je zapisal:

»Ne morem opisati, kako srečna sem, da te vidim srečno, moja Jen Jen,« medtem ko je drugi dodal: »Komaj sem čakal na to objavo!!!«

Topla objava na družbenih omrežjih je sledila iskreni izpovedi Anistonove o svojih težavah z zanositvijo. Kot gostja v podkastu Daxa Sheparda Armchair Expert je priznala, da nikoli ni želela posvojiti otrok.

»V majhni osebi hočem svoj DNK,« je povedala in dodala: »Sebično ali ne, to je edini način, kakorkoli že, vedno sem si tega želela.«

Us Weekly je že julija ekskluzivno poročal, da sta Aniston in Curtis potem, ko sta se spoznala preko skupnih prijateljev, postala par. Viri so povedali:

»Zelo zasebna sta, a veliko časa preživljata skupaj. Srečna sta in resnično zaljubljena.«

Prvič sta bila skupaj opažena skupaj med prazniki 4. julija na Mallorci, kjer so ju fotografirali na jadranju z družbo, vključno z Jasonom Batemanom in njegovo ženo Amando Anka.

Mesec dni pozneje so ju videli v Malibuju na dvojnem zmenku z dolgoletno prijateljico Anistonove, Courteney Cox in njenim partnerjem, Johnnyjem McDaidom.

V tednih in mesecih po tem je Curtis javno podpiral svojo izbranko na več javnih dogodkih, vključno s predstavitvijo njene blagovne znamke za nego las, LolaVie, v Los Angelesu.

Udeležil se je tudi premiere 4. sezone njene serije The Morning Show v New Yorku. Čeprav se z njo ni sprehodol po rdeči preprogi, je bil posnet med pogovorom z drugimi gosti, je poročal People.

Vir pa je že julija za Us Weekly dejal, da zveza deluje kot zdrava, odrasla zveza in njeni prijatelji menijo, da je briljanten,« piše US Magazine.

