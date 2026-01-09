  • Delo d.o.o.
NAJTEŽJI DEL

Jennifer Garner iskreno o ločitvi od Afflecka: »Nisem mogla prenesti tega …«

Čeprav sta ločena, sta Ben Affleck in Jennifer Garner še vedno v dobrih odnosih.
M. Fl.
 9. 1. 2026 | 10:02
Igralka Jennifer Garner redko javno govori o ločitvi od Bena Afflecka, vendar se je v novem intervjuju odločila odkrito spregovoriti o največjih izzivih tega obdobja. Igralka je priznala, da se ji ni bilo najtežje spopadati z medijskimi zapisi, temveč z dejstvom, da se je družina razdrla in da je izgubila pravo partnerstvo, piše E!News. »Branje govoric o sebi ali o komerkoli drugem, še posebej pa o mojih otrocih, mi ne pomaga, zato tega preprosto ne počnem,« je 53-letna Jennifer povedala v novem intervjuju za revijo Marie Claire. Dodala je, da se zelo dobro zaveda lastnih meja: »Biti moraš pameten in vedeti, kaj zmoreš in česa ne moreš prenesti. Jaz nisem mogla prenesti tega, kar se je takrat pisalo in govorilo v javnosti, vendar to pravzaprav ni bilo najtežje.«

Največji izziv, pravi Garnerjeva, je bila ločitev. »Težko je bilo sprejeti dejstvo, da družina razpada. Izguba pravega partnerstva in prijateljstva je bil najtežji del.« Jennifer Garner in Ben Affleck sta bila poročena deset let, razšla sta se leta 2015, ločitev pa je bila uradno zaključena oktobra 2018. Skupaj imata tri otroke, 20-letno Violet, 17-letno Seraphino (Finna) in 13-letnega Samuela. Čeprav je Jennifer danes v razmerju s poslovnežem Johnom Millerjem, nekdanja zakonca sodelujeta pri vzgoji otrok in še vedno veliko časa preživljata skupaj kot družina.

Garnerjeva je ostala blizu Afflecku tudi po njegovi ločitvi od Jennifer Lopez, s katero je bil poročen med letoma 2022 in 2024. Po tem obdobju so ju pogosto videvali skupaj z otroki, vključno s skupnim praznovanjem dneva zahvalnosti. »Čeprav sta Ben in Jen že dolgo ločena, on ob njej čuti določeno mero varnosti in miru,« je takrat povedal vir, blizu igralcu. »Njuno razmerje nikoli ne bo izginilo, saj je ona mati njegovih otrok in ju povezuje skupna preteklost.«

