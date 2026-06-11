Jennifer Lopez ni mogla zadržati solz

Pevka in igralka Jennifer Lopez si je med slovesnostjo ob podelitvi maturitetnih spričeval generaciji njenega sina Maxa brisala solze. Na fotografijah, ki so zaokrožile po spletu, je videti tudi, kako tesno objema osemnajstletnika, ki je zaključil srednjo šolo. Na slovesnosti so jo spremljali njena starša Guadalupe Rodríguez in David Lopez, njen dolgoletni menedžer Benny Medina ter Maxova sestra dvojčica Emme Muñiz.

Očeta maturanta ni bilo

Latino zvezdnica ima dvojčka Maxa in Emme z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem, s katerim je bila, preden sta se leta 2014 ločila, poročena deset let. Marc Anthony se slovesnosti ni udeležil. Zvezdnica je bila prejšnji mesec prisotna na zaključku srednje šole hčerke Emme. Takrat so jo spremljali njena mati Guadalupe Rodríguez, sin Max in nekdanji pastorek Samuel Affleck.

Kljub ločitvi ostajajo povezani

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se poročila leta 2022, po razhodu leta 2024 pa sta tudi zaradi otrok ostala v tesnih stikih. Ben Affleck ima s svojo nekdanjo ženo Jennifer Garner tri otroke: Violet, Fina in Samuela. Ob Emmini maturi je postalo znano, da ta uporablja novo ime. V objavi na instagramu iz marca, v kateri je bilo razkrito, da se vpisuje na kolidž Sarah Lawrence, je bila ob fotografiji iz otroštva označena kot Oskar Muñiz.

Jokam že dva meseca

Jenniferine solze na Maxovi maturi niso bile presenečenje. V oddaji Jimmy Kimmel Live! je zvezdnica priznala, da joče že dva meseca, saj se zaveda, da ptička odhajata iz gnezda. Dodala je, da si zdaj najbolj želi, da bi bila njena otroka srečna, sledila svojim željam in ubrala svojo življenjsko pot.

V oddaji Watch What Happens Live je razkrila, kako je poskrbela, da nista odraščala razvajena: »Otroci delajo to, kar vidijo pri tebi.« Pojasnila je, da ni toliko pomembno, kaj starši govorijo otrokom, temveč več šteje, kakšen zgled jim dajejo s svojim ravnanjem. »Pred odhodom na fakulteto jima poskušam predati vse življenjske lekcije, ki sem se jih naučila, vendar je najpomembnejše, kakšen človek si in kaj otroci vidijo pri tebi,« je dejala.

Priznala je še, da dvojčka ne želita biti njena kopija. »Želita si svojo pot. To javno podobo, ki jo imam, vidita kot nekaj povsem ločenega. Hkrati opažam, da prevzemata nekatere dobre lastnosti in vrednote, ki sem jima jih poskušala predati,« je povedala voditelju Andyju Cohenu, piše Page six.