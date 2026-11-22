Jennifer Lopez je gostovala v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, kjer je iskreno spregovorila o tem, kako doživlja odhod svojih 18-letnih dvojčkov Maxa in Emme na fakulteto. Pevka in igralka je priznala, da je ta življenjska prelomnica v njej prebudila močna čustva, pa tudi nepričakovan občutek svobode.

Mešani občutki in večmesečne solze

Povedala je, da je zaradi odhoda otrok od doma skoraj pol leta pretakala solze. Z njimi se je spopadala že dva meseca pred njuno maturantsko slovesnostjo in jokala je še dolgo po tem, ko ju je odpeljala na fakulteto. »To je eden tistih življenjskih trenutkov, ko si hkrati žalosten in melanholičen, obenem pa navdušen in poln upanja,« je zaupala voditelju Jimmyju Fallonu. Dodala je, da težko dojema, kako hitro je minil čas, saj na svojem telefonu še vedno gleda fotografije, na katerih sta bila otroka še dojenčka v njenem naročju.

Po več kot dveh desetletjih znova svobodna

Kljub težkemu začetku je poudarila, da je zdaj v svojem srečnem obdobju in se uči uživati v tem, da znova živi sama. »Prvič po svojih zgodnjih dvajsetih letih nisem v nobenem razmerju in doma nimam otrok. Sama sem, svobodna sem, lahko počnem, kar koli si želim! To je neverjetno, a hkrati tudi nekoliko nenavadno,« je priznala. Trenutno življenjsko obdobje je opisala kot nekakšno novo odraščanje, ki ga bodo, ko bodo njihovi otroci zapustili družinski dom, zagotovo razumeli številni starši.

Čustva je prelila v nove pesmi

Vso žalost, navdušenje in spremembe, ki jih doživlja v zadnjih mesecih, se je odločila usmeriti v glasbo. Razkrila je, da jo je vse, kar je čutila, spodbudilo k vrnitvi v snemalni studio, kjer je znova začela intenzivno ustvarjati. Doslej je napisala že približno 20 novih pesmi, vendar poudarja, da je šele na polovici ustvarjalnega procesa. Na koncu je povedala še, kako ponosna je na svoja otroka. Max in Emme sta bila namreč sprejeta na vseh pet fakultet, na katere sta se prijavila.