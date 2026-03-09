Jennifer Lopez po štirih ločitvah: ganljiv nasvet za vse moške

Jennifer Lopez ima za sabo štiri zakone. Čeprav je bil vsak razhod na svoj način boleč, je sama priznala, da jo je najbolj prizadela ločitev od Marca Anthonyja, s katerim je bila poročena deset let. V tem času sta dobila dvojčka Maxa in Emme. Na nedavnem nastopu v Las Vegasu se je pevka najprej pošalila na račun svoje preteklosti: »Po tretji ločitvi sem postala že kar dobra v tem.« Nato je hitro dodala, da to pravzaprav sploh ni smešno, saj je šlo za zelo težko obdobje v njenem življenju.

Povedala je, da je bila takrat na robu obupa. Kot mama samohranilka je skrbela za triletna dvojčka in imela občutek, da ne zmore več in je bila tik pred tem, da preneha s kariero: »Skoraj sem vse skupaj pustila.« V tistem času je poklicala eno od svojih mentoric, znano motivacijsko govornico, že pokojno Louise Hay. Ta jo je vprašala: »Jennifer, ti si plesalka, kajne?« Ko je pevka pritrdila, jo je vprašala še: »Ko se učiš ples in narediš napako v korakih, kaj narediš?« Jennifer Lopez je odgovorila, da nadaljuje, dokler korakov ne izvede pravilno. Na to ji je Louise Hay rekla: »Tako je, Jennifer. Vedno nadaljuj s plesom.«

FOTO: Profimedia

Ta nasvet je pevka prenesla na svoje občinstvo. Povedala je, da si želi, da bi vsi ljudje, ne glede na to, kaj jim prinese življenje, vedno, kot pri plesu nadaljevali, in poskušali vedno znova. Med nastopom je tudi moškim namenila poseben nasvet. Po njenem mnenju ženske v resnici niso zahtevne. »Ženske ne potrebujemo veliko,« je dejala. »Od moških potrebujemo le malo ljubeznivosti, nežnosti in prijaznosti. Če dobimo to, vam bomo vrnile še veliko več.« Dodala je še, da odnosi niso povezani z denarjem ali dragimi darili. »Ne gre za denar. Nočem vaših stvari. Ljudje me vidijo z bleščečim mikrofonom in mislijo, da sem zahtevna. Res je, sem zahtevna, ampak mikrofon sem prinesla sama. Ni vam treba kupovati ničesar,« je dejala v šali.

Kljub burnemu ljubezenskemu življenju Jennifer Lopez še vedno verjame v ljubezen. Prvič se je leta 1997 poročila z Ojanijem Noaom, vendar sta se že leto pozneje ločila. Leta 2001 se je do oltarja sprehodila s plesalcem Crisom Juddom, a je že po devetih mesecih vložila zahtevo za ločitev. Istega leta je spoznala igralca Ben Affleck in se z njim leta 2002 zaročila, vendar sta zaroko leta 2004 prekinila. Nato se je poročila z Marcom Anthonyjem, s katerim je bila v zakonu do leta 2014. Leta 2021 sta se Jennifer Lopez in Ben Affleck ponovno zbližala in se pozneje poročila, vendar sta leta 2022 vložila zahtevo za ločitev, ki je bila dokončno zaključena leta 2024, povzema msn.com.