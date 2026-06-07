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Jennifer Lopez po štirih zakonih: »Vse sem počela narobe.«

Jennifer Lopez je nedavno gostovala v priljubljeni pogovorni oddaji.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 7. 6. 2026 | 21:27
1:57
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Jennifer Lopez je nedavno gostovala v oddaji Jimmy Kimmel Live!, kjer je med promocijo nove romantične komedije spregovorila tudi o svojem ljubezenskem življenju. Pevka in igralka je med pogovorm razmišljala o obdobju po ločitvi ter priznala, da danes na ljubezenske zveze in samsko življenje gleda precej drugače kot nekoč. Lopezova trenutno oglašuje romantično komedijo Office Romance, ki je bila na platformi Netflix premierno predvajana 5. junija. Ob tem mnoge zanima tudi, kaj se dogaja v njenem zasebnem življenju, piše Page six.

Na vprašanje voditelja, ali je trenutno samska, je Lopez brez zadržkov odgovorila, da je sama in da v tem uživa. »Da. To bi morala storiti že veliko prej. Vse sem delala narobe, verjemite mi,« je dejala zvezdnica, ki v filmu igra uspešno direktorico Jackie Cruz, ki se zaljubi v novega zaposlenega.

Ljubezni ni dokončno odpisala

Čeprav ima 56-letna zvezdnica za seboj štiri zakone, je v oddaji razkrila, da možnosti za novo ljubezen v prihodnosti ni izključila. »Nekega dne bom nekoga spoznala, če bo dovolj dober,« je povedala Lopez. Jennifer Lopez je avgusta 2024, malo več kot dve leti po poroki, vložila zahtevo za ločitev od Bena Afflecka. Ločitev je bila uradno potrjena 6. januarja lani, veljati pa je začela 21. februarja.

Čeprav se njuna ljubezenska zgodba ni končala srečno, sta Jennifer Lopez in Ben Affleck veljala za enega najbolj priljubljenih zvezdniških parov. Svojo romanco sta obnovila leta 2021, več kot 17 let po prvotni zaroki in odpovedi poroke, ki je bila načrtovana za leto 2003.

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