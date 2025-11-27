Jennifer Lopez prodaja zaročne prstane

Jennifer Lopez je v življenju dobila kar šest zaročnih prstanov: od Ojanija Noe, Chrisa Judda, Seana »Diddyja« Combsa, Alexa Rodrigueza ter seveda dvakrat od Bena Afflecka. In čeprav nima veliko sreče v ljubezni in zakonu, se je zdaj odločila svojo bogato romantično preteklost spremeniti v donosno poslovno priložnost. Postala je zaščitni obraz turške znamke nakita Zen Diamond. V beli poročni obleki z golimi rameni in bleščečim prstanom na prstancu je 56-letnica postala globalna ambasadorka znamke, ki je poznana prav po zaročnih prstanih.

Kot poroča Page Six, naj bi ji novo sodelovanje prineslo približno 10 milijonov evrov. V svetu superzvezdnikov je, zlasti za nekoga njenega formata, ta znesek sicer presenetljivo skromen. Vir je za omenjeni portal namreč razkril, da je pevka in igralka v preteklosti brez težav sklepala znatno bolj donosne posle. Pravi, da je prej prejemala tudi do okoli 20, 30, celo 50 milijonov evrov za oglaševalske kampanje. »Ni ena tistih oseb, ki potrebujejo denar. Želi si pozornosti,« je zaključil vir ter potrdil, da je Lopezova s tem korakom želela predvsem dvigniti prah in poskrbeti, da se o njej govori.