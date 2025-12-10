  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ODNEHA

Jennifer Lopez znova na udaru nekdanjega moža: erotični posnetek in varanje

Pravi, da je s svojim početjem umazala njegovo ime.
FOTO: Allison Dinner/Reuters
FOTO: Allison Dinner/Reuters
M. Fl.
 10. 12. 2025 | 09:00
2:58
A+A-

Jennifer Lopez se je ponovno znašla na udaru nekdanjega moža Ojanija Noe, s katerim je bila poročena od leta 1997 do 1998. V obširni objavi na instagramu je, zaradi starega sodnega spora glede domnevnega seks posnetka in zaradi, kot trdi, njene zveze z Diddyjem, ko sta bila še poročena, okrcal 56-letno zvezdnico, povzema portal OK! Noa pojasnjuje, da je leta 2009 snemal dokumentarec o svojem življenju, o tem, kako je v Združene države prišel s Kube, kako se je prebijal v novi deželi, kako je spoznal J. Lo, kako sta se zaljubila, poročila in ločila, ter o tem, kako je živel po ločitvi. V projekt je želel vključiti zasebne domače posnetke njunega izleta na Kubo, zaroke, poroke in medenih tednov, vendar brez kakršnih koli eksplicitnih vsebin, ki naj sploh ne bi obstajale.

Ko je Lopezova izvedela za projekt, je vložila tožbo in navajala, da poskuša objaviti seksi posnetek nekdanjih zakoncev, zahtevala je odškodnino in prepoved objave. V tožbo se je vključila tudi njena mama Guadalupe Rodriguez, kot jo imenuje Noe, najslabša tašča na svetu, in pričala, da je po hiši namestil kamere in snemal vse, tudi intimno življenje zakoncev, vendar nič od tega ni bilo res. To sta počeli samo zato, da bi ga diskreditirali. Sodnik James Chalfant je takrat začasno prepovedal vsako objavo posnetkov in odločil, da se brez nove sodne odločbe ne smejo objaviti nikjer, nikoli in na noben način. Projekt je padel v vodo, čeprav mu odškodnine ni bilo treba plačati, saj je sodnik na koncu tožbo, zaradi pomanjkanja dokazov, ovrgel.

Lažne obtožbe

V objavi Noe zdaj trdi, da so bile obtožbe lažne in zlonamerne ter da ter da je bilo njegovo ime zaradi navedb, da je želel zaslužiti na račun zasebnosti svoje nekdanje žene, dolgo umazano. Kot dodatni argument je objavil dokumente iz leta 2001, v katerih Lopezova toži Sugea Knighta zaradi domnevnega nakupa njenega erotičnega posnetka z Diddyjem, za katerega ona po dokumentih trdi, da se ne spomni, da bi ga sploh posnela. »Skoraj pet let je z lažmi in zlonamernimi obtožbami uničevala moje ime, mojo osebnost.«

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

»Obtoževala me je napačnih dejanj, poskušala me je celo spraviti v zapor. To jasno pokaže, kdo in kakšna v resnici je,« piše Noa in namiguje, da bi sporni material, če sploh obstaja, lahko izviral iz obdobja njene zveze z Diddyjem pred njuno ločitvijo, s katerim naj bi ga latino zvezdnica varala. »Ločila sva se leta 1999, skoraj 2000, kmalu sta z Diddyjem postala par,« navaja Ojani. J.Lo se na najnovejše obtožbe nekdanjega moža za zdaj še ni javno odzvala.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
HLADEN TUŠ

Bivši mož Jennifer Lopez prekinil molk: »Varala si in lagala, ti si težava!«

Oglasil se je prvi mož latino dive in zanikal njene trditve, da nikoli ni bila resnično ljubljena.
21. 10. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
ISKRENO

Jennifer Lopez: »Mislim, da je tega zame konec.«

Jennifer Lopez očitno zaključuje z iskanjem sreče v zakonu.
18. 7. 2025 | 14:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPORI, STRAST IN SLAVA

Prvi mož Jennifer Lopez: dobro vem, kako je biti njen mož, razumem Bena

Ojani Noa, prvi mož Jennifer Lopez je odkril, kaj si misli o ločitvi igralke od Bena Afflecka.
21. 9. 2024 | 06:00

Več iz teme

Jennifer LopezOjani Noatožbasojenje
ZADNJE NOVICE
10:41
Premium
Novice  |  Slovenija
LJUTOMER

Vsako zimo odstrel 40 kormoranov, društvo za opazovanje ptic na nogah

Ribiči dosegli odstranitev ptic, ki delajo škodo. Dovoljenje je izdano do 31. marca 2030.
Dušan Malovrh10. 12. 2025 | 10:41
10:21
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Slovenska televizija zavita v črnino: poslovil se je njihov dolgoletni sodelavec (FOTO)

Ganljive besede mu je namenil tudi ribniški župan Samo Pogorelc.
10. 12. 2025 | 10:21
10:15
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Tanja Krejić: Rekli so mi, naj ga dam v zavod in rodim otroka, ki bo zdrav

Mama fanta, ki ima motnje avtističnega spektra, je spregovorila o izzivih, s katerimi se je spoprijela zaradi njegove diagnoze.
Danaja Lorenčič10. 12. 2025 | 10:15
10:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSILSTVO

Grozljivka v parku: prosilca za azil zlorabila 15-letnico

Afganistanska najstnika, prosilca za azil, obsojena na dolgi zaporni kazni za posilstvo 15-letnice
10. 12. 2025 | 10:10
09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
09:35
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Za dom, ki osrečuje: najnovejši trend je dopaminsko opremljanje

Dopaminsko opremljanje je posebna filozofija notranjega oblikovanja, ki je ta hip v trendu.
10. 12. 2025 | 09:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Ali lahko res vse izgubim?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Ali lahko res vse izgubim?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

»Digitalni dvojčki bodo pomagali napovedati, kdaj bo nastopil Alzheimer«

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

So tudi pri vas prisotne tovrstne bolečine po treningu?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako bliskovito hitro do denarja

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki