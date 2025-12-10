Jennifer Lopez znova na udaru nekdanjega moža: erotični posnetek in varanje

Jennifer Lopez se je ponovno znašla na udaru nekdanjega moža Ojanija Noe, s katerim je bila poročena od leta 1997 do 1998. V obširni objavi na instagramu je, zaradi starega sodnega spora glede domnevnega seks posnetka in zaradi, kot trdi, njene zveze z Diddyjem, ko sta bila še poročena, okrcal 56-letno zvezdnico, povzema portal OK! Noa pojasnjuje, da je leta 2009 snemal dokumentarec o svojem življenju, o tem, kako je v Združene države prišel s Kube, kako se je prebijal v novi deželi, kako je spoznal J. Lo, kako sta se zaljubila, poročila in ločila, ter o tem, kako je živel po ločitvi. V projekt je želel vključiti zasebne domače posnetke njunega izleta na Kubo, zaroke, poroke in medenih tednov, vendar brez kakršnih koli eksplicitnih vsebin, ki naj sploh ne bi obstajale.

Ko je Lopezova izvedela za projekt, je vložila tožbo in navajala, da poskuša objaviti seksi posnetek nekdanjih zakoncev, zahtevala je odškodnino in prepoved objave. V tožbo se je vključila tudi njena mama Guadalupe Rodriguez, kot jo imenuje Noe, najslabša tašča na svetu, in pričala, da je po hiši namestil kamere in snemal vse, tudi intimno življenje zakoncev, vendar nič od tega ni bilo res. To sta počeli samo zato, da bi ga diskreditirali. Sodnik James Chalfant je takrat začasno prepovedal vsako objavo posnetkov in odločil, da se brez nove sodne odločbe ne smejo objaviti nikjer, nikoli in na noben način. Projekt je padel v vodo, čeprav mu odškodnine ni bilo treba plačati, saj je sodnik na koncu tožbo, zaradi pomanjkanja dokazov, ovrgel.

Lažne obtožbe

V objavi Noe zdaj trdi, da so bile obtožbe lažne in zlonamerne ter da ter da je bilo njegovo ime zaradi navedb, da je želel zaslužiti na račun zasebnosti svoje nekdanje žene, dolgo umazano. Kot dodatni argument je objavil dokumente iz leta 2001, v katerih Lopezova toži Sugea Knighta zaradi domnevnega nakupa njenega erotičnega posnetka z Diddyjem, za katerega ona po dokumentih trdi, da se ne spomni, da bi ga sploh posnela. »Skoraj pet let je z lažmi in zlonamernimi obtožbami uničevala moje ime, mojo osebnost.«

»Obtoževala me je napačnih dejanj, poskušala me je celo spraviti v zapor. To jasno pokaže, kdo in kakšna v resnici je,« piše Noa in namiguje, da bi sporni material, če sploh obstaja, lahko izviral iz obdobja njene zveze z Diddyjem pred njuno ločitvijo, s katerim naj bi ga latino zvezdnica varala. »Ločila sva se leta 1999, skoraj 2000, kmalu sta z Diddyjem postala par,« navaja Ojani. J.Lo se na najnovejše obtožbe nekdanjega moža za zdaj še ni javno odzvala.