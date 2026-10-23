Jessica Simpson po ločitvi srečna s 13 let mlajšim

Ameriška zvezdnica Jessica Simpson je spet zaljubljena. Tuji mediji namreč poročajo, da ima novega partnerja – 13 let mlajšega glasbenika. O njunem razmerju je javnost ugibala že spomladi, pred meseci so ju fotografi tudi ujeli skupaj. Zdaj je zvezdnica zvezo prvič potrdila tudi sama. Za priljubljeno pevko in igralko je tako prišlo na vrsto novo obdobje zaljubljenosti. Potem ko je januarja 2025 javnosti sporočila, da se z možem Ericom Johnsonom ločujeta, je spet našla srečo v ljubezni. Njen novi partner je Thomas Eisenhood.

»Srečna sem,« je zvezdnica o svežem razmerju na kratko povedala za TMZ. Thomas Eisenhood je glasbenik iz Nashvilla, bil je član skupine Stoop Kids, v življenju Simpsonove pa se je pojavil, ko se je razšla z nekdanjim partnerjem Ericom. O njeni novi zvezi so mediji prvič poročali aprila, oktobra so Thomasa in Jessico tudi fotografirali skupaj na festivalu balonov v Albuquerqueju.

Jessica Simpson in nekdanji igralec ameriškega nogometa Eric Johnson sta se spoznala leta 2010, poročila pa leta 2014. V zakonu so se jima rodili trije otroci – Maxwell, Ace in Birdie. Po 10 letih zakona sta januarja 2025 potrdila ločitev. Razlogov za konec zveze nista javno razkrila, poudarila pa sta, da so otroci na prvem mestu. Predvsem zaradi njih sta še vedno v dobrih odnosih. »Trudita se biti čim boljša očka in mama, ohranjata skladen odnos in podpirata svoje otroke,« je za revijo People pred časom povedal vir.

Po ločitvi je znova našla ljubezen. FOTO: Promocijsko gradivo