Jezna Victoria Beckham: »Pustite jih, oni niso krivi.«

Victoria Beckham je s tem, ko je pozvala oboževalce, naj njenih otrok ne obsojajo, ker so »nepo otroci« (otroci slavnih staršev) očitno ponudila oljčno vejico svojemu odtujenemu sinu Brooklynu.

26-letni Brooklyn se že leta trudi zgraditi svojo kariero in si ustvariti ime: preizkusil se je v fotografiji, nato kot kuharski vplivnež, vsakič pa je bil obtožen, da izkorišča slavni priimek.

»Res mi je žal teh otrok, ki jih označujejo kot nepo otroke,« je povedala Victoria v intervjuju ob promociji svoje nove dokumentarne serije na Netflixu.

»Oni so preprosto otroci svojih staršev. To ni njihova krivda. Dajte jim priložnost,« je prosila. »Pomembno je, da so ljudje dobri in prijazni.«

Poleg Brooklyna imata Victoria in David še 23-letnega sina Romea, 20-letnega Cruza in 14-letno hčerko Harper.

Posebej je izpostavila Cruza, ki si od otroštva prizadeva za uspešno glasbeno kariero, a se tudi on sooča z oznako »nepo otrok«, ki mu jo pripisujejo spletni troli.

Poudarila je, da je zelo ponosna nanj, in prosila oboževalce, naj mu dajo priložnost ter ne domnevajo, da mu je zaradi slavnih staršev vse podarjeno.

»V redu je biti ambiciozen, a še bolj pomembno je biti prijazen. Preden sodite, pustite, naj glasba govori zase,« je dejala o sinovih pevskih in instrumentalnih sposobnostih.

Brooklyn se, medtem ko so bili vsi drugi otroci para prisotni na premieri maminega dokumentarca v Londonu, družini ni pridružil.

Victoria in David Beckham sta dokazala, da sta vzorna starša, saj sta vsak po svoje dosegla uspeh iz nič.

Ona je bila od 1994 članica skupine Spice Girls, ki je postala najuspešnejša dekliška glasbena skupina vseh časov. Po razpadu te se je dolgo trudila uveljaviti kot modna oblikovalka, kar ji je naposled uspelo. Njene vzpone in padce prikazuje dokumentarna serija.

David je bil ena največjih nogometnih zvezd svoje generacije. Kasneje je postal lastnik športne ekipe, obraz luksuznih znamk in vlagatelj v ženino modno znamko.

Brooklyn se je v zadnjih letih precej oddaljil od svojih staršev in je vzpostavil tesen odnos z izjemno bogato družino svoje žene, Nicole Peltz, piše mailonline.