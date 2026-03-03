  • Delo d.o.o.
V PARIZU

Jim Carrey prišel po nagrado in šokiral svet! Je to res on, ali so ga ubili in klonirali? (VIDEO)

Kanadski igralec se je pred leti umaknil iz javnega življenja.
FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Jim Carrey minulo soboto na podelitvi nagrad Cezar. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Jim Carrey minulo soboto na podelitvi nagrad Cezar. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Tako je bil videti pred tremi leti. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Tako je bil videti pred tremi leti. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Jim Carrey minulo soboto na podelitvi nagrad Cezar. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Tako je bil videti pred tremi leti. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
B. K. P.
 3. 3. 2026 | 12:25
 3. 3. 2026 | 12:53
3:01
A+A-

Jim Carrey je predvsem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja veljal za enega največjih zvezdnikov Hollywooda. Filmi, kot so Maska, Butec in butec, Ti, ti lažnivec, Trumanov show in še mnogo drugih, so polnili dvorane kinematografov in nasmejali mnoge ljubitelje komedij. Nato pa je nenadoma izginil in se v javnosti več let ni več prikazal. Do minule sobote, ko se je udeležil podelitve nagrad Cezar v Parizu, kjer je prejel častni kipec.

A ko je stopil na oder, so njegovi oboževalci obnemeli. Kanadčan, ki je sredi januarja dopolnil 64 let, si sploh ni bil podoben, mnogim se je nenavadno zdelo tudi to, da je zbrane v dvorani nagovoril v francoščini. In splet so preplavile teorije zarote o tem, da v soboto na odru sploh ni stal Carrey, ampak njegov dvojnik oziroma klon. Njegova pričeska je bila čisto drugačna od tistih, ki jih je nosil v preteklosti, koža na njegovem obrazu je bila precej bolj gladka, mnogi so opazili tudi, da so se močno spremenile njegove obrazne poteze, tisti z ostrim očesom pa so v bližini njegovega ušesa opazili nekaj, kar jih je spominjalo na košček lepilnega traku.

Vse to jih je nato napeljalo k sklepanju, da to, kar gledajo, sploh ni obraz Jima Carreyja, ampak neznan moški, ki nosi masko, narejeno po Carreyevi podobi. Teoretiki zarot so nato prišli do zaključka, da so igralca umorili iluminati, pripadniki domnevne tajne združbe, ki naj bi obvladovala svet in vse na njem, vključno s politikami, bankami, zabavno industrijo in vsem ostalim. Mnogi so do tega zaključka prišli po tem, ko so na plano ponovno potegnili video Carreyevega obiska pri Jimmyju Kimmlu, ko se je norčeval iz simbola omenjene tajne združbe ter dejal, da bo razkril vse skrivnosti organizacije. Mnogi so zdaj spomnili, da je nedolgo po njegovem gostovanju pri Kimmlu umrla njegova partnerka, prav tako naj bi s smrtjo začeli iluminati groziti njemu. »Zdaj so ga končno dobili in umorili, namesto njega pa postavili tega vsiljivca, ki se pretvarja, da je Carrey. A morali bi ga bolje zamaskirati, spregledali smo jih,« se je denimo glasil eden od komentarjev pod fotografijo Carreyja, posneto med podelitvijo nagrad.

Igralčev tiskovni predstavnik je govorice sicer zanikal in označil za neresnične, enako je storil generalni delegat Cezarjev Gregory Caulier, ki je dodal, da so bili z igralcem v stiku že od lanskega poletja, ves ta čas se je intenzivno učil tudi francoščine, saj si je zalo želel, da bi bil njegov govor v jeziku države gostiteljice, piše The Guardian. »Od samega začetka je bil izredno ganjen, da je akademije prepoznala njegovo delo in ga povabila. Učil se je francoščine in me večkrat vprašal za nasvet glede izgovorjave posameznih besed, govor je hotel izpeljati čim boljše,« je za omenjeni časnik dejal Caulier.

Jim Carrey minulo soboto na podelitvi nagrad Cezar. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Jim Carrey minulo soboto na podelitvi nagrad Cezar. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Tako je bil videti pred tremi leti. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Tako je bil videti pred tremi leti. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

