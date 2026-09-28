Johnny Depp šokiral povabljence: to je počel na zabavi v mestu greha

Hollywoodski igralec Johnny Depp se je pred kratkim med sprejemom v luksuznem hotelu Park MGM v Las Vegasu, ki so ga organizirali ob promociji njegove nove znamke ruma Three Hearts, znova znašel v središču pozornosti, navaja TMZ. Igralec je na dogodek prišel v zanj značilnem v boemsko-roker­skem slogu in storil nekaj, kar je presenetilo vse prisotne ter se je hitro razširilo po družbenih omrežjih: pristopil je namreč k okrasni steni, prekriti z umetnim zelenjem, se sklonil proti dekoraciji, odtrgal plastičen okrasni list in ga začel žvečiti.

Ko je prvi list izpljunil, se je vrnil k steni po še en zalogaj, poziral s širokim nasmehom iz ust pa so mu štrleli zeleni listi. Njegova poteza je bila nemudoma označena za bizarno, vendar je znano, da igralec nikoli ni veliko dal na hollywoodska pravila. Ko je govoril o svojem nekonvencionalnem pogledu na svet, je v enem od prejšnjih intervjujev ponudil razlago, ki popolnoma ustreza njegovemu značaju: »Fascinira me večina stvari, ki v življenju veljajo za normalne in splošno sprejete, saj se meni osebno pogosto zdijo popolnoma nenavadne.«