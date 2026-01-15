Julio Iglesias obtožen spolnih zlorab: pretresljive izpovedi nekdanjih zaposlenih

Španski tožilci so potrdili, da preiskujejo uradno prijavo proti 82-letnemu pevcu Juliu Iglesiasu. Dve priči trdita, da sta bili med tem, ko sta delali pri večkrat nagrajenem umetniku in očetu Enriqueja Iglesiasa, žrtvi zlorab. V obsežnem poročilu, ki ga je objavil španski časopis elDiario, sta ženski pod psevdonimi Laura in Rebeca opisali dogajanje. Navajata, da je do spolnega napada v njegovih vilah v letovišču Punta Cana v Dominikanski republiki in v Lyford Cay na Bahamih prišlo leta 2021, ko je bil Iglesias star 77 let. Mlajša od obeh je bila tedaj stara 22 let, povzema Daily Mail.

Tiskovni predstavnik tožilstva na španskem nacionalnem sodišču je o zadevi povedal: »Glede na novice o Juliu Iglesiasu in ob upoštevanju zanimanja medijev vas želim obvestiti, da je bila na Državno tožilstvo Nacionalnega sodišča 5. januarja 2026 vložena prijava. Sprožen je bil predkazenski preiskovalni postopek, ki je, kot veste, zaupen. Zaradi narave obtožb, zaupnosti preiskave Državnega tožilstva in interesa zaščite domnevnih žrtev, ni primerno posredovati dodatnih informacij.«

Ženski sta za elDiario povedali, da ju je oseba, odgovorna za zaposlovanje, prosila za fotografije obraza in celega telesa ter da ju je Iglesias kmalu po prihodu v vilo spraševal o intimnih stvareh v smislu: »Ali imaš rada ženske?«, »Ali imaš rada trojčke?« in »Si že imela operacijo dojk?«, nato se ju je neprimerno dotikal. Rebeca, ki je delala kot čistilka, je obtožila tudi nekdanje nadrejene, saj so ji kmalu po zaposlitvi rekli, da med delom za pevca ne sme imeti fanta. Povedala je, da so ji zapovedali, naj, če ga bo šef zahteval, preda svoj telefon, da bo lahko preveril njene pogovore na WhatsAppu.

Podrobne obtožbe vključujejo prisilne penetracije, ki so ji povzročile veliko bolečine, fizične napade in trojčke z ženskimi nadzornicami ter napijanje z vinom in tekilo. »Zelo močno me je tepel po obrazu, grozljivo,« je dejala ter trdila, da je Iglesias tepel tudi hišno pomočnico. Dodala je, da je bila ure in ure prisiljena zadovoljevati pevca, da bi omilila njegove bolečine v hrbtu po prometni nesreči pred desetletji. Nekdanja čistilka je povedala, da se je med zlorabami počutila, kot da ne more pobegniti. Po odhodu z dela je bila Rebeci pri nevropsihologu, pri katerem je hodila na terapije diagnosticirana oblika dolgotrajne depresije, imenovane distimija.

Laura je za elDiario razkrila, da je začela delati za pevca po tem, ko jo je poklical moški z izrazitim španskim naglasom in rekel: »Govori Julio Iglesias, si pripravljena, da ti spremenim življenje?« Trdila je, da je bil sprva prijazen, nato pa se je začel obnašati poniževalno. Približno dva tedna po začetku zaposlitve ji je potem, ko jo je spraševal, ali so naravne ali povečane rekel, naj mu pokaže dojke. Dodala je, da jo je prisilno poljubil na usta. Nekdanja fizioterapevtka je dejala, da je Iglesias oblast uveljavljal z zastraševanjem. Vzdušje v hiši je opisala kot stalno napeto, trdila je, da je pevec hotel vedno imeti vse pod nadzorom, orisala je: »Grozi, da te bo odpustil in stalno ti ponavlja, da je delo pri njem najboljše, kar se ti je zgodilo. Vedno te spominja na pravila, kaj smeš in česa ne smeš.« Med delom za Iglesiasa ni imela pogodbe, zaposleni pa so pogosto delali 10–16 ur na dan. Povedala je: »Mislila sem si: kako je mogoče, da živim v tem raju, pa je vse, kar si želim, biti zaprta v tej sobi?«

Medij so pri poročanju navajali: »Dve ženski, ki sta prijavili spolni napad, sta bili v enem letu večkrat intervjuvani in njuni zgodbi sta bili ves čas skladni. Njune izjave podpirajo obsežni dokumentarni dokazi, kot so fotografije, evidenca klicev, sporočila WhatsApp, vizumi, medicinska poročila in drugi dokumenti.« Dodali so: »Novinarji elDiaria.es in Univisiona so z Juliem Iglesiasom in njegovim odvetnikom večkrat poskušali stopiti v stik preko različnih kanalov, vendar niso prejeli odgovora na vprašanja, poslana po e-pošti, telefonskih sporočilih in pismih, dostavljenih v njegova domovanja.«

ElDiario je prav tako govoril z žensko, ki jo je Rebeka označila za nekdanjo nadzornico. Ta je obtožbe zavrnila kot lažne in pevca opisala kot skromnega, velikodušnega, pravega gospoda in zelo spoštljivega do žensk. Isabel Díaz Ayuso, predsednica Skupnosti Madrid, se je na navedbe odzvala na omrežju X in branila pevca: »Posiljene in napadene ženske so v Iranu, ob soobstoječem molku ultra-levice.« Dodala je: »Skupnost Madrid nikoli ne bo prispevala k diskreditaciji umetnikov, še manj pa najbolj univerzalnega pevca vseh časov: Julia Iglesiasa.«