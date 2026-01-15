  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNE OBTOŽBE

Julio Iglesias obtožen spolnih zlorab: pretresljive izpovedi nekdanjih zaposlenih

Španskega pevca Julia Iglesiasa sta dve nekdanji zaposleni v njegovi karibski vili obtožili spolnega napada in nasilja.
 FOTO: Brian Snyder/Reuters
 FOTO: Brian Snyder/Reuters
M. Fl.
 15. 1. 2026 | 09:25
5:14
A+A-

Španski tožilci so potrdili, da preiskujejo uradno prijavo proti 82-letnemu pevcu Juliu Iglesiasu. Dve priči trdita, da sta bili med tem, ko sta delali pri večkrat nagrajenem umetniku in očetu Enriqueja Iglesiasa, žrtvi zlorab. V obsežnem poročilu, ki ga je objavil španski časopis elDiario, sta ženski pod psevdonimi Laura in Rebeca opisali dogajanje. Navajata, da je do spolnega napada v njegovih vilah v letovišču Punta Cana v Dominikanski republiki in v Lyford Cay na Bahamih prišlo leta 2021, ko je bil Iglesias star 77 let. Mlajša od obeh je bila tedaj stara 22 let, povzema Daily Mail.

Tiskovni predstavnik tožilstva na španskem nacionalnem sodišču je o zadevi povedal: »Glede na novice o Juliu Iglesiasu in ob upoštevanju zanimanja medijev vas želim obvestiti, da je bila na Državno tožilstvo Nacionalnega sodišča 5. januarja 2026 vložena prijava. Sprožen je bil predkazenski preiskovalni postopek, ki je, kot veste, zaupen. Zaradi narave obtožb, zaupnosti preiskave Državnega tožilstva in interesa zaščite domnevnih žrtev, ni primerno posredovati dodatnih informacij.«

Ženski sta za elDiario povedali, da ju je oseba, odgovorna za zaposlovanje, prosila za fotografije obraza in celega telesa ter da ju je Iglesias kmalu po prihodu v vilo spraševal o intimnih stvareh v smislu: »Ali imaš rada ženske?«, »Ali imaš rada trojčke?« in »Si že imela operacijo dojk?«, nato se ju je neprimerno dotikal. Rebeca, ki je delala kot čistilka, je obtožila tudi nekdanje nadrejene, saj so ji kmalu po zaposlitvi rekli, da med delom za pevca ne sme imeti fanta. Povedala je, da so ji zapovedali, naj, če ga bo šef zahteval,  preda svoj telefon, da bo lahko preveril njene pogovore na WhatsAppu.

Podrobne obtožbe vključujejo prisilne penetracije, ki so ji povzročile veliko bolečine, fizične napade in trojčke z ženskimi nadzornicami ter napijanje z vinom in tekilo. »Zelo močno me je tepel po obrazu, grozljivo,« je dejala ter trdila, da je Iglesias tepel tudi hišno pomočnico. Dodala je, da je bila ure in ure prisiljena zadovoljevati pevca, da bi omilila njegove bolečine v hrbtu po prometni nesreči pred desetletji. Nekdanja čistilka je povedala, da se je med zlorabami počutila, kot da ne more pobegniti. Po odhodu z dela je bila Rebeci pri nevropsihologu, pri katerem je hodila na terapije diagnosticirana oblika dolgotrajne depresije, imenovane distimija.

Laura je za elDiario razkrila, da je začela delati za pevca po tem, ko jo je poklical moški z izrazitim španskim naglasom in rekel: »Govori Julio Iglesias, si pripravljena, da ti spremenim življenje?« Trdila je, da je bil sprva prijazen, nato pa se je začel obnašati poniževalno. Približno dva tedna po začetku zaposlitve ji je potem, ko jo je spraševal, ali so naravne ali povečane rekel, naj mu pokaže dojke. Dodala je, da jo je prisilno poljubil na usta. Nekdanja fizioterapevtka je dejala, da je Iglesias oblast uveljavljal z zastraševanjem. Vzdušje v hiši je opisala kot stalno napeto, trdila je, da je pevec hotel vedno imeti vse pod nadzorom, orisala je: »Grozi, da te bo odpustil in stalno ti ponavlja, da je delo pri njem najboljše, kar se ti je zgodilo. Vedno te spominja na pravila, kaj smeš in česa ne smeš.« Med delom za Iglesiasa ni imela pogodbe, zaposleni pa so pogosto delali 10–16 ur na dan. Povedala je: »Mislila sem si: kako je mogoče, da živim v tem raju, pa je vse, kar si želim, biti zaprta v tej sobi?«

Medij so pri poročanju navajali: »Dve ženski, ki sta prijavili spolni napad, sta bili v enem letu večkrat intervjuvani in njuni zgodbi sta bili ves čas skladni. Njune izjave podpirajo obsežni dokumentarni dokazi, kot so fotografije, evidenca klicev, sporočila WhatsApp, vizumi, medicinska poročila in drugi dokumenti.« Dodali so: »Novinarji elDiaria.es in Univisiona so z Juliem Iglesiasom in njegovim odvetnikom večkrat poskušali stopiti v stik preko različnih kanalov, vendar niso prejeli odgovora na vprašanja, poslana po e-pošti, telefonskih sporočilih in pismih, dostavljenih v njegova domovanja.«

ElDiario je prav tako govoril z žensko, ki jo je Rebeka označila za nekdanjo nadzornico. Ta je obtožbe zavrnila kot lažne in pevca opisala kot skromnega, velikodušnega, pravega gospoda in zelo spoštljivega do žensk. Isabel Díaz Ayuso, predsednica Skupnosti Madrid, se je na navedbe odzvala na omrežju X in branila pevca: »Posiljene in napadene ženske so v Iranu, ob soobstoječem molku ultra-levice.« Dodala je: »Skupnost Madrid nikoli ne bo prispevala k diskreditaciji umetnikov, še manj pa najbolj univerzalnega pevca vseh časov: Julia Iglesiasa.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
KILE SADJA IN ZELENJAVE

Juliu Iglesiasu na carini zasegli 42 kilogramov hrane

V kovčkih je imel na kile sadja in zelenjave. Nenavadni tovor je sprožil vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju.
20. 1. 2024 | 05:53

Več iz teme

Julio Iglesiasobtožbespolne zlorabeŠpanijaspolno nadlegovanje
ZADNJE NOVICE
11:35
Lifestyle  |  Stil
MODNE V DŽINSU

To so kavbojke, ki bodo modne v 2026: 7 trendov, ki jih ne smete zamuditi

Džins trendi v 2026 prinašajo nove kroje in barve. Odkrijte, kakšne kavbojke bomo nosile letos in za katere modele bo bolje, da jih pustite v preteklosti.
Barbara Kotnik15. 1. 2026 | 11:35
11:27
Novice  |  Svet
ARKTIČNA VZDRŽLJIVOST

Evropa na Grenlandijo pošilja vojake; tudi Slovenija?

Sodelovanje v misliji Arktična vzdržljivost so med drugim napovedale Francija, Nemčija, Švedska in Norveška.
15. 1. 2026 | 11:27
11:21
Novice  |  Svet
NAJVIŠJI TESTOSTERON PRI 70+

Minister za zdravje ZDA presenečen: »Ne vem, kako Trump sploh še živi in hodi« (VIDEO)

Dodal je, da naj bi imel Trump najvišjo raven testosterona, kar jih je kdaj videl pri osebi nad 70 let.
15. 1. 2026 | 11:21
11:10
Bulvar  |  Glasba in film
FOLKLORNO DRUŠTVO BLED

Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi: čustven vrhunec večera Veselo po domače

Folklorno društvo Bled znova navdušilo z izjemnimi predstavami. Veselo po domače tokrat z več kot 70 nastopajočimi.
Janez Kuhar15. 1. 2026 | 11:10
10:57
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽAVE S PLODNOSTJO

Vedno glasnejše govorice: ta slavni igralec naj bi bil biološki oče otroka Michaela Jacksona

Kralj popa ima tri zdaj že odrasle otroke, dva mu je rodila Debbie Rowe, tretjega neznana nadomestna mama.
15. 1. 2026 | 10:57
10:15
Bralci
STARŠI OPOZARJAJO

V ljubljanskem parku Tivoli bruhanje, gneča in pijani mladoletniki

Dijaške zabave ali nevarne pasti? Za komentar smo prosili agencijo za mlade Mondial Travel.
15. 1. 2026 | 10:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki