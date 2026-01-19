Julio Iglesias zanikal obtožbe o spolnih zlorabah: ena od žrtev imela tedaj le 22 let, on 77

Španski tožilci so že pred dnevi potrdili, da preiskujejo uradno prijavo proti 82-letnemu pevcu Juliu Iglesiasu. Dve priči namreč zatrjujeta, da sta bili v času, ko sta delali pri večkrat nagrajenem umetniku in očetu Enriqueja Iglesiasa, žrtvi zlorab. Tiskovni predstavnik tožilstva na španskem nacionalnem sodišču je potrdil, da je bila 5. januarja 2026 res vložena prijava. »Sprožen je bil predkazenski preiskovalni postopek ...« Prijavo je vložila skupina za človekove pravice Women's Link Worldwide, ki je 5. januarja v imenu žensk, identificiranih s psevdonimoma Rebeca in Laura, vložila tožbo po zaključeni tri leta trajajoči preiskavi ameriške televizijske hiše Univision ter španskega portala elDiario.es.

Ženski, ki se skrivata pod psevdonima Laura in Rebeca, navajata, da je do spolnega napada v pevčevih vilah v letovišču Punta Cana v Dominikanski republiki in v Lyford Cay na Bahamih prišlo leta 2021, ko je bil Iglesias star 77 let. Mlajša od obeh je bila tedaj stara 22 let. Skupina je vlagateljici tožbe opisala kot mladi Latinskoameričanki, v poročilu navajajo, da sta leta 2021 deset mesecev delali v omenjenih Iglesiasovih karibskih rezidencah.

Španski tožilci so potrdili, da preiskujejo uradno prijavo zoper 82-letnega pevca. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Po kalvariji depresija

Laura in Rebeca sta za španski elDiario razkrili, da ju je oseba, odgovorna za zaposlovanje, prosila za fotografije obraza in celega telesa ter da ju je Iglesias že kmalu po prihodu v vilo spraševal o intimnih stvareh: »Ali imaš rada ženske? Ali imaš rada trojčke? Si že imela operacijo dojk?« Nakar se ju je neprimerno dotikal. Rebeca, ki je delala kot čistilka, je obtožila tudi nekdanje nadrejene, saj so ji že kmalu po zaposlitvi rekli, da med delom za pevca ne sme imeti fanta. Povedala je tudi, da so ji zapovedali, naj, če ga bo šef zahteval, preda svoj telefon, da bo lahko preveril njene pogovore na WhatsAppu.

Danes uživa na Karibih. FOTO: Osebni arhiv

Ali imaš rada ženske? Ali imaš rada trojčke? Si že imela operacijo dojk?

Slavnega pevca obtožujejo trgovine z ljudmi za prisilno delo in suženjstvo, spolne zlorabe ter kršitve pravic delavcev. FOTO: Dave Kotinsky/Afp

Dodatne obtožbe vključujejo tudi prisilne penetracije, ki so ji povzročile veliko bolečine, fizične napade in trojčke z ženskami ter napijanje z vinom in tekilo. »Zelo močno me je tepel po obrazu, grozljivo,« je dejala ter trdila, da je Iglesias tepel tudi hišno pomočnico. Dodala je, da je bila ure in ure prisiljena zadovoljevati pevca, da bi omilila njegove bolečine v hrbtu po prometni nesreči pred desetletji. Nekdanja čistilka je povedala, da se je med zlorabami počutila, kot da ne more pobegniti. Po koncu njene kalvarije ji je nevropsiholog diagnosticiral obliko dolgotrajne depresije, imenovane distimija.

Zahteval, da mu pokaže dojke

Laura je za elDiario razkrila, da je začela delati za pevca po tem, ko jo je poklical moški z izrazitim španskim naglasom in rekel: »Govori Julio Iglesias, si pripravljena, da ti spremenim življenje?« Trdila je, da je bil sprva prijazen, nato pa se je začel obnašati poniževalno. Že približno dva tedna po začetku je želel, naj mu pokaže dojke. Dodala je, da jo je prisilno poljubil na usta. Nekdanja fizioterapevtka je dejala, da je Iglesias oblast uveljavljal z zastraševanjem. Vzdušje v hiši je opisala kot stalno napeto, trdila je, da je pevec hotel vedno imeti vse pod nadzorom: »Grozi, da te bo odpustil, in ti stalno ponavlja, da je delo pri njem najboljše, kar se ti je lahko zgodilo. Vedno te spominja na pravila, kaj smeš in česa ne.« Med delom za Iglesiasa ni imela pogodbe, zaposleni pa so pogosto delali od 10 do 16 ur na dan.

Njegova založba je zavrnila vsakršen komentar o obtožbah.

Z ženo Mirando Rijnsburger FOTO: Dave Kotinsky/Afp

Obe ženski, ki sta prijavili spolni napad, so v letu dni večkrat intervjuvali, njuni zgodbi pa sta bili ves čas skladni. Njune izjave so menda podprli tudi obsežni dokazi, kot so fotografije, evidence klicev, sporočila na WhatsApp, vizumi, medicinska poročila ter drugi dokumenti.

Vse je zanikal

Novinarji elDiaria.es in Univisiona naj bi z Juliem Iglesiasom in njegovim odvetnikom poskušali večkrat stopiti v stik prek različnih kanalov, vendar niso prejeli nobenega odgovora. Se je pa v četrtek oglasil Iglesias sam. »Te obtožbe so popolnoma lažne in me zelo žalostijo,« je dejal 82-letni legendarni glasbenik. »Zanikam, da bi katero koli žensko zlorabljal, prisiljeval ali poniževal,« je Iglesias zapisal v izjavi s svojim podpisom, objavljeni na svojem profilu na Instagramu. Iglesias, eden najbolje prodajanih latino izvajalcev na svetu z več kot 300 milijoni prodanih plošč, je dodal, da je v sporočilih podpore našel »veliko tolažbo«.

Špansko tožilstvo pri visokem sodišču pa je sporočilo, da je začelo predhodni postopek, v katerem preiskujejo potencialno trgovino z ljudmi za prisilno delo in suženjstvo, spolno zlorabo ter kršitve pravic delavcev.

Številne medijske hiše, ki so poskušale v teh dneh priti v stik z Iglesisasom, so ostale praznih rok. Tudi poskusi tiskovne agencije Reuters, da bi prek e-pošte in telefona stopili v stik z njegovimi predstavniki, so ostali brez odgovora. Njegova založba Sony je namreč zavrnila vsakršen komentar o obtožbah.