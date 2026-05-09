Kaj ima papež na nogah? Fotografija iz Rima eksplodirala na družbenih omrežjih (FOTO)

Fotografija, objavljena v napovedniku novega dokumentarnega filma Leone a Roma (Leon v Rimu), je povzročila pravi vihar na družbenih omrežjih. Razlog? Papež Leon XIV. je bil posnet v športnih copatih svetovno znane znamke športnih oblačil in obutve. Za mnoge je bil to nepričakovan prizor. Ko govorimo o papeški obutvi, večina pomisli na tradicionalne, ročno izdelane čevlje, ne pa na športne copate. Toda papež Leon XIV. očitno podira tradicionalna pričakovanja in kalupe.

Zanimivo je, da je bil prvi svetnik, ki ga je papež Leon XIV. razglasil za svetnika, Carlo Acutis, mladenič, pokopan v kavbojkah in športnih copatih te iste znamke. Simbolika ni ušla uporabnikom družbenih omrežij, ki so takoj potegnili vzporednico med Acutisovim preprostim modnim slogom in papeževo športno obutvijo. Še bolj zanimivo pa je, da je papež Leon XIV. zavrnil prve ročno izdelane papeške čevlje, narejene posebej zanj. Obrtnik Adriano Stefanelli, ki je čevlje izdeloval tudi za papeža Janeza Pavla II. in papeža Benedikta XVI., je povedal, da papežu ni bila všeč barva. S tem je dal vedeti, da zelo pazi na to, kaj nosi, in da tradicija ni edino merilo.

Papež športnega duha

Izbira športnih copat pravzaprav ne preseneča tistih, ki ga poznajo. Papež Leon XIV. je znan kot ljubitelj telesne vadbe, njegova športna rutina pa je postala javna lani, potem ko je bil kardinal Robert Francis Prevost izbran za papeža.

Takrat je v medije prišlo pričevanje rimskega osebnega trenerja Valeria Maselle, ki je Prevosta treniral dve leti, ne da bi vedel, da trenira kardinala. V telovadnico je Prevost prihajal v običajnih športnih oblačilih, predstavil se je le kot Robert in se obnašal kot vsak drug rekreativec. Šele ko je Masella videl novico o izvolitvi novega papeža, je ugotovil, kdo je v resnici bil njegov klient.

Plaz odzivov

Fotografija iz dokumentarca, na kateri papež pod papeškim oblačilom nosi športne copate, je mnoge presenetila, a je delovala tudi simpatično. Za nekatere so njegova obuvala znak skromnosti in dostopnosti, za druge dokaz, da Cerkev počasi sprejema modernejšo vizualno identiteto. V vsakem primeru je papež Leon XIV. še enkrat pokazal, da se ne ujema s stereotipi, in da se ne boji biti avtentičen – tudi ko gre za obutev, poroča Slobodna Dalmacija.