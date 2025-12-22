Kaj je doletelo varuško otrok Kate Middleton

Britanski mediji poročajo, da se je na letošnjem tradicionalnem predbožičnem kosilu v palači Buckingham britanski kraljevi družini pridružila tudi Maria Teresa Turrion Borrallo, varuška otrok valižanskega princa in princese. To je velika čast za člana kraljevega osebja, saj se božičnega kosila običajno udeležijo le člani družine, in jasno kaže, kako pomembno vlogo ima varuška v gospodinjstvu družine Wales, piše Tatler.com. Ni sicer bilo prvič, da se je praznovanj udeležila skupaj s svojimi delodajalci, povabljena je bila že v času vladavine kraljice Elizabete II. Maria Teresa sodeluje s princem Williamom in Kate Middleton od leta 2014, ko je začela skrbeti za princa Georga, ki je bil takrat star komaj osem mesecev. Kasneje sta se rodila še princesa Charlotte in princ Louis, kraljeva varuška pa je ostala ob družini ter bila Kate v oporo tako v srečnih kot tudi v zahtevnejših trenutkih.

FOTO: Pool New/Reuters

Kakšna je varuška otrok Kate Middleton?

Viri blizu kraljeve družine Mario Tereso Turrion Borrallo opisujejo kot zelo inteligentno in potrpežljivo žensko, ki obožuje naravo. To se popolnoma ujema z željo princa in princese, da bi njuni otroci čim več časa preživeli na prostem. »Veliko je kolesarjenja, igre s psi, vrtnarjenja … Maria resnično uživa v tem, da otroke uči skozi igro,« je povedala kraljeva biografinja Louise Heren. Pravijo, da ima izjemno razvit občutek za delo z majhnimi otroki in da je pri svojem delu tako dobra, da se valižanska princesa, podobno kot nekoč princesa Diana, včasih pošali, da bi se otroci lahko nanjo navezali celo bolj kot na lastno mater.

FOTO: Reuters

»V svoji rjavi uniformi s klobukom in belimi rokavicami deluje nekoliko strogo, vendar je njena vez z najmlajšimi člani kraljeve družine nesporna. Otroci so zanjo na prvem mestu in njihovo vzgojo dojema kot svojo najpomembnejšo nalogo,« dodaja Louise Heren. Priprave na spanje z otroki začne okoli sedme ure zvečer, vsakih nekaj dni pa jim predstavi nove jedi in jim omogoča spoznavanje različnih okusov. Velik del dneva je namenjen igri, večinoma zunaj, ne glede na vreme. Po besedah kraljevega biografa Toma Quinna je valižanska princesa seveda zelo pomembna figura v življenju Georga, Charlotte in Louisa, vendar ima kot članica kraljeve družine številne dolžnosti. Ko ne more biti z otroki, skrb zanje prevzame varuška, ki ji starša izjemno zaupata.

Po poročanju medijev Maria Teresa ni poročena in ni v partnerskem razmerju. V tem življenjskem obdobju se je zavestno odločila, da se v celoti posveti svojemu poklicu in družini, za katero dela. O njenem življenju pred zaposlitvijo pri kraljevi družini ni veliko znanega, razen tega, da se je rodila v Palenciji na severu Španije. Zaključila je prestižni Norland College v Somersetu, kjer se varuške usposabljajo za delo z otroki aristokratskih družin, od osnovne nege do zgodnjega izobraževanja. Ker se diplomantke pogosto zaposlijo v družinah vplivnih in bogatih ljudi, pridobijo tudi znanja, ki jih večina varušk nima. Med drugim so deležne protiterorističnega usposabljanja, učijo se odzivanja na kibernetske grožnje in celo varne vožnje ter pobega z avtomobilom v izrednih razmerah.

Znane so po svetlo rjavih uniformah, v katerih je bila večkrat opažena tudi varuška otrok princa Williama in Kate Middleton, čeprav v vsakdanjem življenju pogosto nosi bolj nevpadljiva oblačila. Med šolanjem je Maria Teresa usvojila številna znanja, ki presegajo običajno izobrazbo varušk, obenem je prejela tudi natančna navodila glede sporazumevanja z otroki. Ena izmed strogih pravil je, da jih nikoli ne sme nagovarjati z izrazom »mulčki« ali podobnimi pomanjševalnicami, temveč jih mora vedno klicati izključno po imenu.